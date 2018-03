Weiterer Rückschlag für SV Kirchdorf

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben im Kampf gegen den Abstieg aus der Bayernliga Süd einen weiteren Rückschlag erlitten. Der SVK verlor mit 5:8 beim ESV München-Freimann. Für Kirchdorf gingen Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Bauer und Sabine Wohlhöfler-Fink an die Platten. Beide Doppel verliefen sehr knapp und wurden im fünften Satz entschieden. Yvonne Bauer und Sabine Wohlhöfler-Fink spielten sehr gut und gewannen, während Steffi Martin und Kerstin Oexle ihren Gegnerinnen zum Sieg gratulieren mussten. Im ersten Einzeldurchgang wurden die Punkte geteilt, Kerstin Oexle und Sabine Wohlhöfler-Fink siegten und somit stand es 3:3. Und es blieb spannend. In den weiteren Einzeln punkteten aber nur noch Yvonne Bauer und Stefanie Martin für den SVK und so verlor Kirchdorf mit 5:8. Das nächste und letzte Heimspiel des SVK in der Rückrunde findet am 31. März um 15 Uhr gegen SV DJK Kolbermoor III statt.

ESV München-Freimann – SV Kirchdorf 8:5. SVK: Martin (1 Punkt), Oexle (1), Bauer (1), Wohlhöfler-Fink (1), Bauer/Wohlhöfler-Fink. Einklappen Ausklappen