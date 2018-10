Weinfest steigt kommendes Wochenende

Das traditionelle Weinfest des Musikvereins Kirchdorf in der Festhalle Kirchdorf geht am kommenden Wochenende in die 49. Runde, dieses Mal wieder mit der Mitternachtsshow.

Die Show- und Partynacht steigt am Samstag, 20. Oktober, Einlass ist ab 19 Uhr. Bei der Mitternachtsshow mit den Melodien der Popgruppe ABBA aus dem Musical Mamma Mia gibt es Verstärkung durch Musikanten des Vereins, mit denen Dirigent Werner Buchmann den ABBA-Sound eingeprobt hat.

Der Sonntag, 21. Oktober, ist traditionell den Familien gewidmet. Unterhaltung bieten ab 11 Uhr der Musikverein Dettingen, der Kinderchor, das Vororchester Illertal/Rottal, der Kindergarten und es gibt nochmals Auszüge aus der Show vom Vorabend. Weitere Informationen gibt es unter www.musikverein-kirchdorf.de.