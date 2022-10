Wechsel im Vorsitz der Chöre der Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Oktober 2019 wählten die Vertreter der Chöre der Region Iller mit Uli Haar vom ConTakt des Sängerbundes Unteropfingen und Willi Fischer vom Männerchor des Musikvereins Dettingen neue Vorsitzende der Chöre der Region Iller und lösten den bisherigen Vorsitzenden Gerhard Mack vom Liederkranz Kirchdorf ab. Beim Regionssingen in Kirchdorf am 2. Oktober 2022, dem 1. Regionssingen seit der Wahl, wurde die Amtsübergabe öffentlich zelebriert. Die Neugewählten lobten Mack für den gewissenhaften Einsatz für die Region Iller in seiner 14-jährigen Amtszeit (2005–2019) und dankten ihm mit einem Weingebinde und Blumen.