Weber übernimmt Führung in der EM-Qualifikation

Der Kunstradfahrer Linus Weber vom SV Kirchdorf hat beim ersten Junior-Masters im nordrhein-westfälischen Velbert den Einer-Wettbewerb gewonnen. Damit übernahm er die Führung in der EM-Qualifikation.

Bei der Wettkampfserie, die aus drei Veranstaltungen mit jeweils zwei Durchgängen besteht, treten die besten Junioren-Sportler aus ganz Deutschland an, um die Qualifikationen für die Europameisterschaft und die Nationalkadersichtung auszufahren. In Velbert konnten von den insgesamt zehn gemeldeten Startern in der Einer-Disziplin zwei pandemie- und verletzungsbedingt nicht antreten.

Gegen 15 Uhr betrat Linus Weber in der ersten Qualifikationsrunde die Fläche mit einer eingereichten Punktzahl von 176,50. Gleich zu Beginn, beim Übergang vom Reitsitzsteiger zum Kehrstandsteiger, rutschte er vom Pedal, konnte aber nach SVK-Angaben gerade noch einen Absteiger vermeiden. Beim zweiten Versuch klappte die Übung problemlos und der Kirchdorfer fuhr sein Programm mit nur leichten Unsicherheiten fertig. Am Ende erreichte er mit 169,29 Punkten eine neue Bestleistung und Platz eins in der Vorrunde vor seinem Landeskaderkollegen Simon Halter (RV Erlenbach) und seinem Nationalmannschaftskollege Daniel Stark (TSV Bernlohe).

Im Finale am Abend waren nur die ersten drei der Vorrunde startberechtigt. Weber gelang es an seine Leistung aus dem ersten Durchgang anzuknüpfen. Er zeigte eine ruhige und sehr saubere Fahrt, bei der die Kampfrichter nicht viel zu bemängeln hatten. Zusätzlich konnte sich Weber einige taktische Punkte sichern, indem er nach SVK-Angaben die höchst mögliche Anzahl an Lenkerstanddrehungen zeigte. Damit konnte er sein Ergebnis aus der Vorrunde mit einer weiteren persönliche Bestleistung von 173,10 Punkten nochmals toppen. Somit sicherte sich der Kirchdorfer den Tagessieg, gefolgt von Daniel Stark und Simon Halter. „Ich habe heute alle meine Ziele erreicht und mitgenommen, was ging. Jetzt feiern wir erst mal ordentlich“, freute sich Weber auch über die gleichzeitig erreichte Führung in der EM-Qualifikation.

Nächsten Sonntag steht der BW-Cup in Filderstadt/Plattenhardt auf dem Programm, bei dem neben Weber auch Adrian Bast und Maximilian Keller im Doppel antreten werden.