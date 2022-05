Weber sichert sich DM-Titel

Linus Weber vom SV Kirchdorf hat sich bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Kunstradfahren in Amorbach (Bayern) im Einer-Wettbewerb den Titel geholt. Bei den Juniorinnen sicherte sich Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried die Silbermedaille, Evelyn Bast vom SV Kirchdorf wurde Neunte. Insgesamt waren 94 Sportlerinnen und Sportler in zehn verschiedenen Kunst- und Einraddisziplinen am Start.

Der Wettkampftag in der Parzivalhalle begann für Linus Weber nach SVK-Angaben nicht wie geplant. Er hatte seit der Nacht zuvor mit einem Magen-Darminfekt zu kämpfen, was die Vorbereitung erheblich durcheinanderbrachte. Das morgendliche Training musste Weber nach wenigen Runden abbrechen. Bis eine Stunde vor seinem Start war nicht klar, ob er wirklich antreten konnte. Nach einem kurzen Probetraining startete der Kirchdorfer dann aber in den Wettkampf.

Weber, der vor Ort von den Trainern Stefan Raaf und Viktor Volk betreut wurde, betrat als Vorletzter von 14 Startern konzentriert und fokussiert die Fahrfläche. Er konnte laut SVK-Mitteilung sein Programm zunächst perfekt abrufen, reihte Übung an Übung, sodass die Kampfrichter nur wenig zu beanstanden hatten. Bei der letzten Übung musste Weber wegen einer kleinen Unachtsamkeit aber dann vom Rad, was ihn zwei Punkte kostete. Er lag aber sehr gut in der Zeit und so konnte er diese nochmals wiederholen. Am Ende blieben 170,15 Punkten auf der Anzeigetafel stehen, womit Weber die Führung übernahm und sie bis zum Ende behielt. Zweiter wurde Daniel Stark (TSV Bernlohe/150,45 Punkte) und Dritter Dustin Lindner (SKV Mörfelden/149,18).

Hannah Reichle ging nach RMSV-Angaben optimal vorbereitet in dem Wettkampf. Dort zeigte sie sich dann dennoch sehr nervös und musste mit kleinen Unsicherheiten kämpfen. Außerdem gab ihr das nach Ansicht von Trainerin Martina Quecke sehr strenge Kampfgericht rund 14 Punkte Abzug in der Ausführung. Aufgrund von Zeitproblemen ließ Reichle den Kehrsteuerrohrsteiger rückwärts aus und bekam deshalb weitere 4,8 Zähler Abzug. Mit 158,63 Punkten sicherte sich die Schussenriederin letztlich die Silbermedaille. Den DM-Titel gewann Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen/160,74 Punkte), Bronze ging an Lena Leutgeb (RKV Denkendorf/150,08).

Evelyn Bast startete in dem Feld von 16 Juniorinnen als Letzte im ersten Block. Sie absolvierte nach SVK-Angaben ihr Programm mit einer schönen Ausstrahlung ohne Sturz, aber auch etwas verhalten, weshalb sie die letztlich Übung nicht mehr in der vorgegebenen Zeit zeigen konnte. Am Ende erreichte sie Platz neun mit 99,10 Punkte, womit sie laut Mitteilung sehr zufrieden und überglücklich war.

Für Linus Weber und Hannah Reichle stehen als Nächstes nun die Europameisterschaften in Schaffhausen (Schweiz) am 27./28. Mai auf dem Programm. Reichle startet dort als Favoritin.