Lisa Weber hat mit Rang sieben die beste Platzierung für den SV Kirchdorf bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Kunstradfahren der Junioren in Ludwigsburg-Hoheneck erreicht. In zehn Disziplinen gingen dort insgesamt 196 Sportler an den Start, darunter vier aus Kirchdorf.

Gleich zu Beginn startete Evelyn Bast im Einer-Wettbewerb, der mit 24 Sportlerinnen zahlenmäßig am stärksten besetzt war. Bast, die in ihrem ersten Juniorinnenjahr unterwegs ist, zeigte ihr Programm mit einer sehr schönen und ruhigen Ausstrahlung. Beim Umsetzen zum Kehrreitsitzsteiger ereilte sie aber ein Sturz, was wertvolle Zeit und Punkte kostete. Dadurch kamen die zwei letzten Übungen nicht mehr in die Wertung. Mit 86,93 Punkten belegte Bast letztlich Rang 17.

Eine Stunde später ging Lisa Weber in derselben Disziplin an den Start. Sie begann ihre Kür konzentriert und ruhig. Auch die Rückwärtsserie funktionierte ohne Probleme. Allerdings zogen ihr die Kampfrichter bei der Doppelstützwaage und der Kehrlenkervorhebehalte Punkte ab. Am Ende blieben 121,89 Punkte stehen, was für Weber Platz sieben und zugleich die Qualifikation für das Halbfinale der deutschen Meisterschaften bedeutete. Dieses findet am 27. April in Nebringen statt.

Mit Bestleistung auf Rang acht

Nach der Mittagspause waren dann die jüngsten SVK-Starter, Daniela Igel und Theresa Schlichting, im Zweier-Wettbewerb der Juniorinnena an der Reihe. Beide zeigten ebenfalls eine sehr ruhige, konzentrierte Fahrt. Auch die Angstübung von Igel, der Frontlenkerstand, wurde mit Bravour gemeistert. Mit einer persönlichen Bestleistung von 53,75 Punkten erreichte das SVK-Duo den achten Platz in ihrem ersten Juniorenjahr.

Als Nächstes tritt Weber nun am 30. März bei den 1. Junior Masters in Randersacker an.