Weber löst vorzeitig EM-Ticket

Linus Weber vom SV Kirchdorf hat sich den Sieg beim zweiten Junior Masters im Kunstradfahren in Gutach gesichert. Damit löste er vorzeitig das EM-Ticket.

In der Einer-Disziplin der Junioren ging Weber im ersten Durchgang als siebter Fahrer auf das Parkett und spulte sein Programm nach SVK-Angaben sehr sauber und konzentriert ab. Am Ende blieben so auf der Anzeigetafel 171,27 von eingereichten 176,5 Punkten stehen. Mit dieser Leistung qualifizierte sich der Kirchdorfer für das abendliche Finale, in dem die drei Besten der Vormittagsveranstaltung starten durften. Zweiter war dort Daniel Stark (Bernlohe/159,46 Punkte) gefolgt von Simon Halter (Erlenbach/151,66) geworden.

Das Finale wurde erstmals seit Langem wieder vor vollen Rängen ausgetragen. Mit einer konstant sicheren Fahrweise erzielte Weber 171,12 Punkte. Damit errang er auch den ersten Platz in der vierten EM-Qualifikationsrunde und sicherte sich in der Tageswertung die 100 Masterpunkte. Dadurch baute Weber seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 200 Masterpunkte aus und löste vorzeitig vor dem dritten Junior Masters das Ticket für die Europameisterschaft in Schaffhausen am 27./28. Mai. In Ilsfeld kann sich Weber nun voll auf die Qualifikation für die DM konzentrieren, da dieser Wettkampf auch gleichzeitig das DM-Halbfinale ist. Auf diesen Wettkampf fiebert auch Evelyn Bast hin, die sich dort für ihre erste deutsche Meisterschaft qualifizieren möchte.