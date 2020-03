Weber löst Fahrkarte fürs DM-Halbfinale

Mit vier Sportlerinnen ist der SV Kirchdorf bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunstradfahren in Stockach vertreten gewesen. Dies waren Evelyn Bast, Lisa Weber sowie das Doppelpaar Daniela Igel und Theresa Schlichting. Insgesamt nahmen 181 Sportler und Sportlerinnen in zehn Disziplinen am Wettbewerb teil.

In der stark besetzten Disziplin der Einer-Juniorinnen U19 mit 24 Teilnehmerinnen ging Evelyn Bast als erste SVK-Sportlerin an den Start. Nach einer Verletzungspause und dem daraus resultierenden Trainingsrückstand konnte sie ihre Kür nicht fehlerfrei absolvieren. Einige Bodenberührungen kosteten Sekunden, wodurch Bast die letzten zwei Übungen nicht mehr in der vorgegebenen Zeit zeigen konnte. Mit ausgefahrenen 82,37 Punkten belegte sie Rang 19.

Als nächstes startete Lisa Weber in derselben Disziplin mit einer eingereichten Punktzahl von 153,00 Punkten. Weber fuhr ihr Programm konzentriert und sturzfrei durch. Sie übertraf zwar nicht ihre persönliche Bestleistung, qualifizierte sich aber dennoch für das Halbfinale der deutschen Meisterschaften, welche im April in Ilsfeld stattfinden. 136,83 Punkte schlugen für Weber zu Buche und damit der neunte Platz.

Cousinen erreichen den siebten Platz

Kurz darauf waren Daniela Igel und Theresa Schlichting im Zweier der Juniorinnen an der Reihe. Auch die beiden Cousinen gingen hochkonzentriert auf die Fläche, um ihr Können zu zeigen. Bei der Kehrreitsitzsteiger Mühle mussten beide vom Rad, was sie Punkte kostete. Am Ende blieben 51,20 Punkte von 77,10 aufgestellten Zählern auf der Anzeigetafel stehen. Somit verpassten sie die Qualifikation fürs Halbfinale und erreichten den siebten Platz.

Für Bast und Igel/Schlichting ist die Juniorinnensaison beendet. Weber hingegen tritt am 21. März beim ersten Junior Masters in Gutach an.