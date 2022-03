Weber fährt auf Rang eins

Linus Weber und Evelyn Bast vom SV Kirchdorf haben den erste Durchgang des BW-Cups der Junioren im Kunstradfahren als Testlauf für die anstehende baden-württembergische Meisterschaft genutzt. Von 23 gemeldeten Startern mussten für den Wettkampf im südbadischen Wallbach bei Bad Säckingen allerdings sieben krankheitsbedingt absagen, was nach SVK-Angaben eine objektive Leistungsstandkontrolle eher schwierig machte.

Zuerst startete Linus Weber in der Disziplin der Einer-Junioren. Gleich zu Beginn musste er beim Mautesprung vom Rad, was ihn neun Punkte kostete. Er fuhr anschließend konzentriert weiter und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Dennoch musste Weber zwischen den Übungen noch zweimal vom Rad. Am Ende blieben 157,53 Punkte auf der Anzeigetafel stehen, die für ihn Platz eins bedeuteten.

Nach der Mittagspause trat Evelyn Bast im Einer-Wettkampf der Juniorinnen an. Das Starterfeld war dabei besonders begrenzt, denn drei Sportlerinnen konnten coronabedingt nicht antreten. Bast selbst nahm zum ersten Mal im BW-Cup teil. Das Glück lag jedoch nicht auf ihrer Seite, sie konnte ihre Nerven während der Fahrt nicht unter Kontrolle halten. Einige Bodenberührungen ließen die Punkte purzeln und so blieben schlussendlich nur 62,61 Zähler übrig.

Nächstes Wochenende wird die baden-württembergische Meisterschaft in Unterweissach ausgetragen, bei denen Evelyn Bast, Linus Weber sowie Jana Wager und Pia Schlichting für den SVK teilnehmen werden.