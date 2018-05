Weber fährt unter besten Zehn bei DM

Einen sehr guten Saisonabschluss hat der Kunstradfahrer Linus Weber vom SV Kirchdorf hingelegt. Bei den deutschen Schülermeisterschaften in Worms erreichte er einen Platz unter den besten Zehn.

Für den zwölfjährigen Linus Weber war es der zweite Auftritt bei einer DM. So wusste er bereits, was ihn vor Ort erwartet. Bei der DM treten nämlich alle Sportler der jeweiligen Disziplin aus ganz Deutschland – unabhängig vom Alter – gegeneinander an. Im Lauf der Saison hatte Weber seinen Schwierigkeitsgrad stetig erhöht. Ziel am Wettkampftag war es, die erarbeitete Kür nochmals in Bestform zu präsentieren. Dies gelang ihm auch. Trotz Hitze und ungewohnt vielen Zuschauern hatte er seine Nervosität gut im Griff und zeigte eine schöne Kür. Beim Abgang einer Übung musste er aber unnötigerweise vom Rad. Die Bodenberührung kostete ihn zwei Punkte. Am Ende blieben 81,07 Punkte stehen, was für ihn ein sehr gutes Ergebnis bedeutete. Im eng zusammenliegenden Mittelfeld – der Fünftplatzierte hatte nur fünf Punkte mehr als Weber auf dem Konto - erreichte er mit dieser Punktzahl am Ende Platz neun und verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um eine Platz. Deutscher Meister wurde Nico Lewicki aus Erlenbach.