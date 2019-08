Vorfahrt genommen, Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Kirchdorf leicht verletzt worden. Der 68-Jährige radelte laut Polizeiangaben gegen 19 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte.

Aus der Liebherrstraße kam ein Mercedes. Dessen 55-jähriger Fahrer nahm dem Radfahrer die Vorfahrt, weshalb er stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf 1000 Euro und am Fahrrad auf 100 Euro.