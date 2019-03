Verbindung zwischen Kirchdorf und Fellheim wieder gesperrt

Die Bauarbeiten im Bereich der Kirchdorfer Straße in Fellheim werden mit dem Ende der Winterpause fortgeführt. Damit wird die Kreisstraße MN 14, die eine wichtige Verkehrsachse ins benachbarte Baden-Württemberg ist, wieder für den Verkehr gesperrt.

Am Dienstag, 26. März, werden die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt beginnen und der Durchgangsverkehr in Richtung Kirchdorf unterbunden. In Angriff genommen wird das letzte Teilstück von der Einmündung Illerau/Sportzentrum in Richtung Illerbrücke. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Juni. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.