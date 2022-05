Unter- und Oberopfingen bilden Kirchdorf-Süd

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf hat in der Turn- und Festhalle der Gemeinde ihre Generalversammlung abgehalten. Eines der wichtigsten Tagesordnungspunkte war die Wahl der Abteilungsleitung der neu gebildeten Ausrückegruppe Kirchdorf-Süd.

Gesamtkommandant Alexander Huber hat neben den aktiven Wehrleuten und den Mitgliedern der Altersabteilung auch den Ehrenkommandanten Georg Abler und Bürgermeister Rainer Langenbacher begrüßt und ist in seinem Tätigkeitsbericht auf die Planung des neuen Stützpunkts Kirchdorf-Süd, die getätigten Beschaffungen und auf die 1468 Stunden Einsatz für das in der Turnhalle eingerichtete Corona-Testzentrum eingegangen. Ihm schlossen sich die Abteilungsleiter Andreas Schmid für Oberopfingen und Martin Goldemund für Kirchdorf mit ausführlicheren Informationen zur ihren Einsatzbereichen an. Sie berichteten von 35 Einsätzen, einem langjähriger Rekord, wovon drei mit Brandereignissen und nahezu 20 mit technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, Ölspurbeseitigung und Tierrettung verbunden waren.

Die vorübergehend auf vier Mitglieder zusammengeschrumpfte Jugendfeuerwehr sei durch Kommandant Benedikt Schwarz wieder auf zehn Jugendliche gesteigert worden, so der Bericht der Feuerwehr.

Als weiterer Tagesordnungspunkt standen Wahlen an, die durch die Neuordnung der Ausrückebereiche notwendig geworden waren. Sie sieht künftig nur noch zwei Standorte vor: den in seinem Bestand unverändert bleibenden Bereich Kirchdorf-Nord und den aus den beiden Abteilungen Ober- und Unteropfingen gebildeten Bereich Kirchdorf-Süd. Im Zuge dieser Änderung war die Abteilung Unteropfingen zum 1. April aufgelöst worden. In geheimer Abstimmung wählten die Mitglieder der Abteilung Oberopfingen und die in die Ausrückegruppe Kirchdorf-Süd wechselnden Aktiven aus Unteropfingen ihre neue Abteilungsleitung. Andreas Schmid wurde mit 30 Stimmen zum Abteilungsleiter, Sebastian Schmid mit 29 Stimmen zum Stellvertreter gewählt.

Lea Beer, Simon Braun, Simon Dreier, Leonie Hörnle, Jonas Keller, Michel Kösler, Julian Rock und Florian Wonhas bekamen mit der Ernennung zur Feuerwehrfrau beziehungsweise Feuerwehrmann die Bestätigung ihrer abgeschlossenen Grundausbildung. Die Schwelle zum Hauptfeuerwehrmann hatten Bernd Borowski, Simon Gaier, Thomas Mack und Johann Sazin erreicht und Daniel Schmid durfte sich zum Löschmeister gratulieren lassen.

Das Feuerwehrabzeichen in Bronze (15 Jahre) erhielten Sebastian Huber und Sven Manz, das Feuerwehrabzeichen in Silber (25 Jahre) erhielt Stefan Bär und das Feuerwehrabzeichen in Gold (40 Jahre) erhielt Christian Gaier aus den Händen des Kirchdorfer Bürgermeisters Rainer Langenbacher.