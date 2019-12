Unbekannter Beifahrer flieht von Unfallstelle: Suche mit Wärmebildkamera

Die Polizei hat am Freitagabend in Kirchdorf mit einem Hubschrauber nach dem verletzten Insassen eines Unfallautos gesucht. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Ulm kam kurz vor 21 Uhr kam ein Auto auf der Liebherrstraße von der Straße ab. Das Fahrzeug streifte einen Baum und prallte frontal gegen einen massiven Betonring, sodass die Airbags auslösten.

Ein 33 Jahre alter Mann gab sich als Fahrer zu erkennen. Er blieb unverletzt. Sein bisher unbekannter Beifahrer erlitt nach Zeugenangaben eine blutende Kopfverletzung. Noch bevor die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, verließ der Mann zu Fuß die Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Da nicht auszuschließen war, dass er in eine hilflose Lage gerät, suchte ein größeres Feuerwehraufgebot am Boden und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera aus der Luft nach dem Vermissten – ohne Erfolg. Der Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er seinen Beifahrer als Anhalter mitgenommen habe und dessen Name nicht kenne.

Der 33-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Das Auto wurde sichergestellt. Die Beamten des Polizeireviers Biberach nahmen Ermittlungen zur Identifizierung des unbekannten Beifahrers und zur Klärung der Fahrereigenschaft auf.

