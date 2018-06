TV Dettingen I gewinnt überlegen

Mehr als 100 Buben und Mädchen aus acht Vereinen sind beim dritten Durchgang des Kila-Wettbewerbs im Leichtathletikkreis Biberach im Kirchdorfer Dr.-Hans-Liebherr-Stadion an den Start gegangen. In drei Altersklassen maßen sich insgesamt 16 gemischte Mannschaften in einem Vierkampf, bestehend aus Hindernissprint, Hoch-Weit-Sprung, Wurf und Biathlon-Staffel, wobei die Übungen mit zunehmendem Alter etwas anspruchsvoller wurden.

An jeder Station zählte das Mannschaftsergebnis, zu dem jedes Kind seinen Anteil beitragen konnte und daher mit entsprechendem Eifer bei der Sache war. Sich gegenseitig aufzumuntern, gehörte dazu und spätestens beim gemeinsamen Jubeln aller Teammitglieder bei der von Abteilungsleiter Wolfgang Remiger und der Kreisvorsitzenden Lotte Obrist durchgeführten Siegerehrung ließ erkennen: Hier hat der Leichtathletik-Verband mit seiner Nachwuchsarbeit einen erfolgversprechenden Weg eingeschlagen. Dieser hat nicht nur die Leistung, sondern auch Zusammenhalt und Kameradschaft im Blick.

U8: SV Kirchdorf erreicht Platz eins

In der Altersgruppe U8 belegte der SV Kirchdorf (Samuel Hudler, Luka Kobler, Emely Eirich, Sophie Hau, Klara Göppel und Marianna Remiger) den ersten Platz, knapp vor den Gästen von der TG Bad Waldsee und dem TSV Riedlingen. Die meisten Punkte bei der U10 sammelten Lennox Kasper, Tobias Rock, Julian Stich, Tom Scherer, Paul Aumann, Fynia Münsch und Lea Moschgath vom TV Dettingen. Dahinter folgte der SV Erolzheim (Finn Junger, Laura Schlindwein, Julia Koch, Nico Guter, Anna Schmidt, Jan Guhi und Stella Marihart). Auf den weiteren Plätzen reihten sich die beiden Teams aus Bad Waldsee, vom TSV Riedlingen, dem TSV Wain, der TG Biberach, dem SV Tannheim und dem SV Kirchdorf ein.

Bei der U12 hieß der überlegene Sieger TV Dettingen I (Nicole Birkle, Regina Lang, Laura Rock, Benedikt Sproll, Daniel Abler, Aysenur Cetin und Sophia Breimaier). Auf den weiteren Plätzen waren der SV Kirchdorf, der TSV Riedlingen, der SV Erolzheim und der TV Dettingen II zu finden.

Für die besten Mannschaften der Gesamtwertung aus allen drei Durchgängen (Wain, Biberach und Kirchdorf) hatte Lotte Obrist einen Pokal mitgebracht, wobei allerdings nur die Vereine in die Wertung kamen, die mit ihrem Team bei allen drei Terminen angetreten waren. Bei den U8-Athleten war es der TSV Riedlingen, in der U10 die punktgleichen Teams des TV Dettingen und des SV Erolzheim und in der U12 der TV Dettingen. Die Kreisvorsitzende zeigte sich erfreut über die wiederum gute Beteiligung. Ihr abschließender Dank galt Wolfgang und Uta Remiger und ihrer Mannschaft für die wiederum souveräne Durchführung.