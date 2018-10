Turbulente Wildwestgeschichte mit dem Chor Contakt

„Auf die Pferde!“ heißt es beim diesjährigen Programm des Jahreskonzertes von Contakt. Das Konzert findet dieses Jahr wieder an zwei Abenden statt. Es beginnt jeweils um 20 Uhr am Freitag, 16. November, und am Samstag, 17. November, in der Turn- und Festhalle Kirchdorf. Einlass ist um 19 Uhr.

Der Chor des Sängerbunds Unteropfingen präsentiert unter anderem Stücke und Lieder von Coldplay („Viva la vida") ebenso wie von Robert Schumann und „A thousand years" aus dem Film „Twilight“.

Neben den abwechslungsreichen Rock-, Pop- und Klassikstücken werden Musicalsongs aus „Der Schuh des Manitu“ zu hören sein. Der Chor nimmt die Zuschauer mit ins Land „wo die Schoschonen schön wohnen“, mitten in die turbulente Wildwestgeschichte um Abahachi, Ranger und den Wettlauf um einen Schatz gegen ihren Widersacher Santa Maria.

Die Karten sind ab sofort zum Vorverkaufspreis von acht Euro (ermäßigt vier Euro) bei der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal in den Geschäftsstellen Erolzheim und Kirchdorf erhältlich.