SVK-Trio qualifiziert sich für DM

Das Kunstrad-Duo Adrian Bast und Maximilian Keller vom SV Kirchdorf hat mit einer neuen persönlichen Bestleistung den U15-Titel bei den württembergischen Meisterschaften der Schülerinnen und Schüler in Unterweissach gewonnen. Damit machten beide die DM-Qualifikation perfekt. Dies gelang auch Lisa Weber beim Landespokal für Nicht-Kader-Athleten.

Beide Wettkämpfe waren pandemiebedingt um Wochen nach hinten verschoben worden, lange war nach SVK-Angaben nicht klar, ob dieses Jahr überhaupt noch DM-Qualifikationen stattfinden werden. Entsprechend groß war daher die Freude im Kirchdorfer Lager auf den Wettbewerb, aber auch die Anspannung. Bast/Keller meisterten ihr neu zusammengestelltes Programm mit Bravour. Da das Kampfgericht keine großen Unsicherheiten feststellen konnte, blieben am Ende 83,05 von 88,50 Zählern auf der Anzeigetafel stehen. Mit dieser neuen persönlichen Bestleistung belegte das SVK-Duo Platz eins.

Anschließend ging Lisa Weber nach 16-monatiger, coronabedingter Wettkampfpause in Unterweissach beim Landespokal an den Start. Dieser wurde für Nicht-Kader-Sportler im Juniorenbereich als DM-Qualifikationswettkampf ausgerichtet. Nach anfänglichen Unsicherheiten und einer Bodenberührung kam Weber laut SVK-Mitteilung immer besser in Tritt und spulte ihr Programm konzentriert und kontrolliert ab. Für Weber bedeuten 149,24 Punkte am Ende eine neue persönliche Bestleistung, den Tagessieg und die DM-Qualifikation.

Am 14./15. August wird der SVK nun mit Maximilian Keller, Adrian Bast, Linus und Lisa Weber in Amorbach bei der deutsche Meisterschaft an den Start gehen. Zuvor steht am kommenden Wochenende noch der BW-Cup in Nebringen auf dem Programm.