Adrian Bast (U13) und Linus Weber (U15) vom SV Kirchdorf haben sich jeweils Platz zwei in der Gesamtwertung des Baden-Württemberg-Cups im Kunstradfahren der Schüler gesichert. Maximilian Keller (U13) erreichte Platz drei in seiner Altersklasse. Der vierte und damit letzte Durchgang der Wettkampfserie – die drei besten Ergebnisse flossen in die Wertung ein – wurde in Stuttgart-Wangen ausgetragen.

Das SVK-Trio Linus Weber, Adrian Bast und Maximilian Keller nutzte den letzten Wettkampf des Baden-Württemberg-Cups nochmals als Vorbereitung für die anstehende DM in Coburg (14. bis 16. Juni). Als Erstes war bei den U13-Schülern Adrian Bast an der Reihe. Mit einer schönen Ausstrahlung zeigte er eine fast fehlerfreie Kür und kam mit 80,81 Punkten von der Fläche. In der Tageswertung erreichte er damit den dritten Platz. In der Gesamtwertung belegte er mit 244,34 Punkten den zweiten Platz.

Persönliche Bestleistung für Keller

Danach startete Maximilian Keller. Auch bei ihm lief es trotz steigender Mittagshitze rund. Er präsentierte ein fehlerfreies Programm, das das Kampfgericht mit 82,79 Punkten bewertete. Dies bedeutete Platz zwei in der Tageswertung und eine Steigerung seiner persönlichen Bestleistung um ein paar Zehntel. In der Gesamtwertung erreichte Keller mit 233,30 Punkten den dritten Platz.

Als letzter SVK-Sportler startete Linus Weber bei den U15-Schülern. Einmal mehr zeigte er eine sehr schöne Kür, von der Aufregung war ihm ab dem „Startruf“ nichts mehr anzumerken. Er blieb mit 108,18 Punkten nur knapp unter seiner persönlichen Bestleistung. Mit 313,65 Zählern sicherte er sich souverän Platz zwei in der Gesamtwertung.