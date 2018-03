SVK schwebt weiter in Abstiegsgefahr

Ein Sieg und eine Niederlage: Das ist die Bilanz der Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf bei der jüngsten Auswärtsreise in der Bayernliga Süd gewesen. Beim SV Riedering gewann der SVK mit 8:2, beim TSV Ottobrunn gab es eine 5:8-Niederlage

Zuerst ging es für den SV Kirchdorf zum Tabellenletzten SV Riedering. Die Kirchdorferinnen hatten sich für dieses Spiel viel vorgenommen, wollte man doch endlich den Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz wettmachen. Dementsprechend konzentriert traten Stefanie Martin, Yvonne Bauer, Sabine Wohlhöfler-Fink und Susen Schmerler auf. Während Bauer und Wohlhöfler-Fink ihr Doppel nicht gewinnen konnten, holte Martin mit Schmerler den ersten Punkt für den SVK. Nun lief es für die Kirchdorferinnen, die folgenden fünf Einzel gewann der SVK. Somit führte Kirchdorf mit 6:1. Nachdem Bauer ihr nächstes Einzel verloren hatte, machten Wohlhöfler-Fink und Schmerler mit zwei weiteren Siegen den Sack zu und sorgten so für den 8:2-Sieg des SVK.

Punktgewinn bis zum Ende möglich

Nun ging es mit viel positiver Energie zum Tabellenvierten TSV Ottobrunn. Dort starteten die Kirchdorferinnen sehr gut ins Match. Nach den Doppeln hieß es 1:1 und in der ersten Einzelrunde konnten sowohl Martin, als auch Bauer punkten. Somit führte der SVK mit 3:1. Doch schon die nächsten beiden Einzel gingen verloren und die Führung war wieder dahin. Dennoch konnten die Kirchdorferinnen weiter mithalten, ein Punktgewinn war bis zum Ende möglich. Martin gewann auch ihr fünftes Einzel des Tages und so kam es beim Stand von 5:7 aus SVK-Sicht auf die letzten beiden Spiele der Partie an. Wohlhöfler-Fink und Schmerler gelangen jedoch keine weiteren Siege mehr und somit war Kirchdorfs knappe 5:8-Niederlage besiegelt. Damit laufen die Kirchdorferinnen in der Tabelle weiterhin einem Vier-Punkte-Rückstand (nach Minuspunkten) auf den Abstiegs-Relegationsplatz hinterher.

Bereits am kommenden Samstag hat der SV Kirchdorf die nächste Chance, mit einem Sieg das Punktekonto zu verbessern. Zum Heimspiel am kommenden Samstag erwartet der SVK den Spitzenreiter TSV Herbertshofen und würde gerne mit einem Sieg für eine Überraschung sorgen. Spielbeginn in der Turn- und Festhalle in Kirchdorf ist um 15 Uhr.