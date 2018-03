SVK punktet nur gegen Augsburg

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben sich am vergangenen Spieltag in der Bayernliga Süd im Abstiegskampf nur einen Punkt erarbeiten können. Der SVK trennte sich zu Hause mit 7:7 vom Post SV Augsburg und unterlag dem TTC Langweid III mit 4:8.

Zum ersten Mal in dieser Saison stand beim SV Kirchdorf Kerstin Oexle nach ihrer Babypause wieder mit am Tisch. Stefanie Martin, Yvonne Bauer und Sabine Wohlhöfler-Fink komplettierten das SVK-Team. Gegen den TTC Langweid III wurden die Punkte im Doppel sowie in den ersten beiden Einzel geteilt. Danach riss der Faden beim SVK. Kirchdorf geriet mit 2:5 in Rückstand und konnte diesen nicht mehr aufholen.

Auch gegen den Post SV Augsburg rannten die Gastgeberinnen von Anfang an einem Rückstand hinterher. Gleich zu Beginn verlor der SVK beide Doppel. Steffi Martin und Kerstin Oexle spielten im Einzel stark und konnten alle ihre drei Spiele gewinnen. Gar nicht gut lief es an diesem Tag hingegen für Yvonne Bauer und Sabine Wohlhöfler-Fink. Beide verloren ihre Spiele im hinteren Paarkreuz. Damit stand es 4:6. In der Schlussphase konnte sich dann aber Yvonne Bauer gegen Augsburgs Nummer eins doch noch durchsetzen, was am Ende, vor allem durch die starken Leistungen von Steffi Martin und Kerstin Oexle, noch zum Unentschieden reichte.

Dem SV Kirchdorf fehlen aktuell drei Punkte auf den Relegationsplatz. Bereits am kommenden Wochenende stehen die nächsten beiden Spiele an. Am Samstag, 3. März, geht es zu den Auswärtsspielen beim Tabellenletzten SV 1963 Riedering sowie beim Tabellenvierten TSV Ottobrunn.

SV Kirchdorf – TTC Langweid III 4:8. SVK: Martin (1 Punkt), Oexle (1), Wohlhöfler-Fink (1), Martin/Oexle.

SV Kirchdorf – Post SV Augsburg 7:7. SVK: Martin (3 Punkte), Oexle (3), Bauer (1).