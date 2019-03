SVK landet zwei klare Heimsiege

Die Frauen des SV Kirchdorf haben die ersten beiden Heimspiele der Rückrunde in der Tischtennis-Verbandsliga Südwest klar gewonnen. Sowohl gegen den FC Hawangen als auch gegen den TSV Stötten a. A. II siegte der SVK mit 8:1. Somit bleibt Kirchdorf weiterhin ungeschlagen und hat nun als Tabellenzweiter 24:0 Punkte auf dem Konto

Die Kirchdorferinnen gingen die beiden Heimspiele mit Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Kayra Bekir an. Zuerst kam es zum Derby gegen den FC Hawangen. In den Eingangsdoppeln ging es bereits spannend zu. Steffi Martin/Kerstin Oexle siegten in fünf Sätzen, während sich Yvonne Wetzel/Kayra Bekir in fünf Sätzen geschlagen geben mussten. Auch die Partien der ersten Einzelrunde wurde jeweils im Entscheidungssatz entschieden. Steffi Martin und Kerstin Oexle siegten knapp und so stand es 3:1 für den SVK. Im Anschluss konnten die Kirchdorferinnen alle Einzel gewinnen und so endete die Partie schließlich mit 8:1 für die Gastgeberinnen.

Im zweiten Spiel des Tages war der TSV Stötten II zu Gast. In dieser Partie ließen die Kirchdorferinnen ihren Gegnerinnen keine Chance, lediglich Kerstin Oexle musste der stark aufspielenden Nummer eins von Stötten II zum Sieg gratulieren. Nach 1,5 Stunden Spielzeit lautete das Ergebnis 8:1 für Kirchdorf.

Im nächsten Spiel könnte bereits die Vorentscheidung um den Aufstieg fallen, dann müssen die Kirchdorferinnen am Samstag, 23. März, beim direkten Verfolger TSV Stötten I antreten. Spielbeginn ist in Stötten um 18 Uhr.