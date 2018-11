SVK landet zwei klare Heimsiege

Zwei klare Siege haben die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorfer in den letzten beiden Heimspielen der Hinrunde in der Verbandsliga Südwest eingefahren. Gegen den TSV Herbertshofen II hieß es am Ende 8:1 und gegen den SV Mindelzell 8:0.

Zuerst traf der SVK auf den TSV Herbertshofen II. Für Kirchdorf traten Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Kayra Bekir an. Die SVK-Spielerinnen hatten die Partie zu jeder Zeit im Griff und setzten sich letztlich klar mit 8:1 durch.

In der Abendpartie gegen Mindelzell kam dann erstmals in dieser Saison Nachwuchsspielerin Nathalie Remiger zum Einsatz. Zudem gingen Stefanie Martin, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink an die Platten. Gegen die Spielerinnen des Tabellenletzten hatten die Kirchdorferinnen keinerlei Probleme und gewannen alle Spiele klar. Somit hieß es schlussendlich 8:0.

Nach diesen beiden Siegen stehen die Kirchdorferinnen weiterhin als einziges Team verlustpunktfrei an der Spitze der Tabelle. Am kommenden Samstag, 1. Dezember, kommt es dann zum Abschluss der Hinrunde zum Derby beim FC Hawangen. Spielbeginn in der Mehrzweckhalle ist um 18 Uhr.