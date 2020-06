SVK-Kadersportler trainieren wieder

Es ist ein Schock für die Kunstradsportler des SV Kirchdorf gewesen, als Mitte März die Nachricht vom kompletten Lockdown wegen der Corona-Krise hereingeplatzt ist. Damit war mitten in der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt, die deutschen Meisterschaften, nicht nur die Schließung der Sportstätten und Trainingsverbot verbunden, sondern auch die Absage aller Sportveranstaltungen.

Am vergangenen Wochenende hätten die deutschen Meisterschaften der Schülerinnen und Schüler in Köln ausgetragen werden sollen. Die drei Kirchdorfer Kadersportler Linus Weber, Maximilian Keller und Adrian Bast hatten sich sehr gute Chancen auf Podestplätze bei der DM ausgerechnet und bis zum Zeitpunkt des Lockdowns entsprechend hoch motiviert fast täglich trainiert. Lisa Weber wurde auf dem Weg zur Teilnahme an der DM der Junioren und Juniorinnen in Wetzlar durch Corona ebenso ausgebremst. Die jüngeren SVK-Sportler im Schülerbereich konnten sich so nicht bei den württembergischen Meisterschaften messen.

Virtuelles Corona-Fitnessprogramm

Aber die Hoffnung auf sportliche Erfolge und die dann vorherrschende Enttäuschung sind das eine. Das andere, und das eigentlich viel wichtigere ist, dass alle Sportler, Trainer, Helfer und Eltern bislang gesund durch die schwierige Zeit gekommen sind, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Kirchdorfer Trainerstab bastelte in kürzester Zeit ein virtuelles Corona-Fitnessprogramm für alle Sportler für zu Hause zusammen und verschickte es an alle Kunstradler. Manch einer der Sportler stieg auch kurzerhand aufs eigene Rad um und absolvierte Ausdauertouren im Umland oder drehte Kunstradrunden auf dem eigenen Grundstück.

Seit Mitte Mai haben die drei SVK-Kadersportler mit einer Sondergenehmigung vom Land Baden-Württemberg das Training in der Sporthalle wieder aufgenommen. Es gelten dabei nach Vereinsangaben allerstrengste Hygiene- und Abstandsregelungen. Jede Trainingsminute muss dokumentiert und alle Räder, Luftpumpen und Hilfsmittel müssen desinfiziert werden – ebenso Türklinken und alles andere, was angefasst wurde. Die Sportler sind einzeln in der Halle mit einem Trainer aus demselben Haushalt. Dies kann der SV Kirchdorf zum Glück gewährleisten, da der Trainerstab vergleichsweise groß und über fast alle Sportler-Haushalte verteilt ist, heißt es in der Mitteilung.

Schrittweise Rückkehr zum „normalen“ Training ist nächstes Ziel

Das nächste Ziel des SVK ist es nun, nachdem vom Land weitere Lockerungen beschlossen wurden, schrittweise zum „normalen“ Training zurückzukehren und dies unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften auch wieder im Schülerbereich zu ermöglichen. Auch hier wurde nach SVK-Angaben ein Konzept erarbeitet, das mit Einsatz des gesamten Trainerstabs, zahlreicher schriftlicher Dokumentationen und viel Desinfektionsmittel höchstmögliche Sicherheit für alle bietet. Auf eine Prüfung des Konzepts und eine endgültige Erlaubnis vonseiten der Gemeinde Kirchdorf wartet die Kunstradabteilung aktuell noch, ist aber zuversichtlich, nach den Ferien starten zu können.

Nur die jüngsten Sportler, die viel und bei fast allen Übungen gehalten werden müssten, müssen sich aktuell wohl noch etwas gedulden, da das Kontaktverbot den Trainern kaum Spielraum für notwendige Hilfestellungen lässt. Für sie ist vorerst noch virtuelles Training angesagt.