SVK-Frauen gehen zu Hause leer aus

Keinen guten Tag haben die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf bei der Saison-Heimpremiere in der Bayernliga Süd erwischt. Gegen den TSV Herbertshofen verlor der SVK mit 0:8 und gegen den TV Prittriching mit 6:8.

In der Aufstellung Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Susen Schmerler und Yvonne Bauer wollte Kirchdorf an den guten Saisonstart aus der Vorwoche anknüpfen. Doch im ersten Spiel gegen den Titel-Mitfavoriten TSV Herbertshofen lief nichts zusammen. Zwar gab es einige knappe Fünfsatzspiele, doch keines davon endete positiv für den SVK, der sich am Ende deutlich mit 0:8 geschlagen geben musste.

Im zweiten Spiel des Tages gegen den TV Prittriching wurden im Doppel die Punkte geteilt und auch in der ersten Einzelrunde konnte Stefanie Martin einen Sieg verbuchen. Doch in den darauffolgenden drei Einzeln mussten die Kirchdorferinnen jeweils der Gegnerin zum Sieg gratulieren. So lag der SVK zwischenzeitlich mit 2:4 hinten. Anschließend siegte Kerstin Oexle deutlich, Stefanie Martin hingegen unterlag der gegnerischen Nummer eins knapp in fünf Sätzen. Das nächste Einzel gewann Yvonne Bauer, danach gab es aber zwei weitere Niederlagen und es stand 4:7. Die Kirchdorferinnen kämpften sich nach zwei sehr knappen Siegen von Stefanie Martin und Kerstin Oexle nochmals heran, Yvonne Bauer fehlte jedoch im letzten Spiel des Tages das Quäntchen Glück und sie verlor nach starker Leistung gegen Prittrichings Nummer zwei. Nach drei Stunden Spielzeit war die 6:8-Niederlage des SVK somit besiegelt.

In der Tabelle belegen die Kirchdorferinnen nun den siebten Platz (3Spiele/2:4 Punkte).

SV Kirchdorf – TSV Herbertshofen 0:8, SV Kirchdorf – TV Prittriching 6:8. SVK: Stefanie Martin (2 Punkte), Kerstin Oexle (2), Yvonne Bauer (1), Martin/Oexle (1).