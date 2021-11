SVK feiert überraschenden Heimerfolg

Einen überraschenden 8:5-Heimerfolg gegen den TSV Herbertshofen haben die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf in der Verbandsoberliga Süd gefeiert. Damit ist der SVK aktuell Tabellendritter mit 4:2 Punkten.

Der SV Kirchdorf ging ohne seine Nummer eins Steffi Martin in der Besetzung Kayra Bekir, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink in die Partie. Obwohl der Gegner ebenfalls nicht in Bestbesetzung antreten konnte, zeigte sich schon in den Doppeln, wie stark der TSV Herbertshofen aufgestellt ist. Beide Doppel gingen jeweils in fünf Sätzen an die Gäste. Im Einzel musste sich Kayra Bekir erst mit dem Spiel ihrer Gegnerin zurechtfinden und gewann am Ende in fünf knappen Sätzen. Ein noch engeres Spiel hatte Kerstin Oexle am Nebentisch. Mit viel Kampf und einer starken Leistung konnte sie die Nummer eins der Gäste in fünf Sätzen bezwingen. Nach einem schlechten Start konnte Yvonne Wetzel mit einem 3:1-Erfolg einen weiteren Punkt für den SVK beisteuern. Sabine Wohlhöfler-Fink kämpfte bis zum Schluss, konnte aber eine Fünfsatz-Niederlage nicht verhindern. Das Duell der beiden Einser war der Höhepunkt der Partie. Kayra Bekir zeigte sich nervenstark und setzte sich im Entscheidungssatz durch.

Kerstin Oexle gewann relativ klar in vier Sätzen. Im Anschluss siegte Yvonne Wetzel, während Sabine Wohlhöfler-Fink am Nebentisch nicht ihren besten Tag erwischte und erneut knapp unterlag. In der letzten Einzelrunde zeigte Yvonne Wetzel zwar nochmals eine gute Leistung, konnte sich aber gegen die Nummer eins des TSV nicht durchsetzen. Kayra Bekir landete derweil einen 3:1-Erfolg. Kerstin Oexle machte im Anschluss den Sack zum verdienten 8:5-Sieg des SVK zu. Als Nächstes ist Kirchdorf am Samstag, 13. November, beim SV Niederbergkirchen zu Gast.