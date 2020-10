SVK bezwingt zum Saisonstart Feldkirchen

Die Frauen des SV Kirchdorf sind mit 4:0 Punkten in die Saison 2020/21 in der Tischtennis-Verbandsoberliga Süd gestartet. Der SVK bezwang zu Hause den TV Feldkirchen mit 8:4. Der zweite Gegner Kolbermoor III sagte wegen Spielerinnen-Mangels kurzfristig ab, weshalb die Partie mit 12:0 für den SVK gewertet wurde.

In der Partie gegen den TV Feldkirchen musste Kirchdorf zwei Spielerinnen ersetzen: Kerstin Oexle und Yvonne Wetzel fehlten aus privaten Gründen. Somit ging der SVK das Spiel mit Stefanie Martin, Kayra Bekir, Sabine Wohlhöfler-Fink und der 13-jährigen Lilly Schindele an. Wegen der Corona-Pandemie wurden keine Doppel, sondern nur Einzel gespielt.

Lilly Schindele spielt erneut stark

Im ersten Durchgang gewannen Stefanie Martin und Kayra Bekir jeweils klar in drei Durchgängen. Sabine Wohlhölfer-Fink verlor knapp im fünften Satz. Lilly Schindele spielte bei ihrem ersten Einsatz in der Verbandsoberliga Süd sehr souverän und gewann klar in drei Sätzen. In der zweiten Einzelrunde setzte sich Stefanie Martin klar durch. Kayra Bekir holte einen 0:2-Satzrückstand auf, musste letztlich aber nach fünf Durchgängen ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Sabine Wohlhöfler-Fink verlor in vier Sätzen. Lilly Schindele spielte erneut stark und gewann ihre Partie in fünf Sätzen.

In der letzten Einzelrunde setzte sich Sabine Wohlhöfler-Fink gegen Feldkirchens Nummer eins klar in drei Sätzen durch. Stefanie Martin und Kayra Bekir gewannen ebenso in drei Sätzen. Lilly Schindele musste sich derweil der gegnerischen Nummer zwei geschlagen geben. Am Ende schlug so ein 8:4-Erfolg für den SV Kirchdorf zu Buche.

Das nächste Spiel des SVK findet am Samstag, 17. Oktober (Spielbeginn: 15.30 Uhr), beim TTC Freising-Lerchenfeld statt. Zu den nächsten beiden Heimspielen empfangen die Kirchdorferinnen am Samstag, 31. Oktober, den TSV Zorneding (15 Uhr) und den SV Niederbergkirchen (19 Uhr).