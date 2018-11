SVK behält weiße Weste

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben in der Verbandsliga Südwest beim TSV Stötten a. A. II mit 8:3 gewonnen. Damit gewannen die Kirchdorferinnen auch das sechste Saisonspiel und führen weiter ohne Punktverlust die Tabelle an.

Der SV Kirchdorf trat bei Stötten II mit Stefanie Martin, Yvonne Wetzel, Sabine Wohlhöfler-Fink und Miriam Widmann an. Wetzel und Wohlhöfler-Fink legten einen souveränen Auftritt im Doppel hin und gewannen glatt in drei Sätzen. Das nicht eingespielte Doppel Martin/Widmann verlor zwar den ersten Satz in der Verlängerung, entschied dann aber die beiden folgenden Durchgänge für sich.

Yvonne Wetzel spielte clever gegen die Nummer eins der Gastgeberinnen und behielt in fünf Sätzen die Oberhand. Stefanie Martin gewann klar mit 3:0. Im hinteren Paarkreuz siegte Sabine Wohlhöfler-Fink problemlos, während sich Miriam Widmann knapp im fünften Satz mit 8:11 geschlagen geben musste. Nach dem ersten Durchgang stand es damit bereits 5:1 für Kirchdorf.

Im zweiten Einzeldurchgang teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte. Stefanie Martin gewann klar in drei Sätzen gegen die Nummer eins des TSV II, während Yvonne Wetzel gegen die Nummer zwei des Gastgebers verlor. Sabine Wohlhöfler-Fink hatte im fünften Satz knapp mit 9:11 das Nachsehen. Miriam Widmann konnte sich im fünften Satz durchsetzen. Stefanie Martin machte dann mit einem klaren 3:0-Erfolg den Sack zu und so stand am Ende ein 8:3-Erfolg für den SVK.

Die nächsten und letzten Heimspiele des SV Kirchdorf in der Vorrunde finden am 24. November in der Turn- und Festhalle statt. Gegner sind dann der TSV Herbertshofen II (15 Uhr) und der Aufsteiger SV Mindelzell (19 Uhr).