SVK baut auf Karatas

Der abstiegsgefährdete SV Kirchdorf geht die Restrunde in der Fußball-Kreisliga A I mit Öztürk Karatas als neuem Cheftrainer an. Er folgt auf Ralf Bartz und soll den Tabellendrittletzten nun zum Klassenerhalt führen.

„Eigentlich haben wir nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison gesucht. Die Gespräche mit Öztürk Karatas waren allerdings sehr gut. Sein Konzept hat uns überzeugt, auch menschlich hat es gepasst“, sagt Sebastian Sailer, seit November vergangenen Jahres Abteilungsleiter des SV Kirchdorf. Da Karatas zudem gleich verfügbar war, habe man ihn bereits jetzt verpflichtet. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit Ralf Bartz gefallen, der dem SVK weiter als Co-Trainer erhalten bleibe.

Karatas hatte in der Hinrunde noch den FV Senden (Kreisliga A III Donau/Iller) als Spielertrainer betreut, ehe sich die Wege des 28-Jährigen und des Vereins in der Winterpause trennten. Diese Rolle wird der Ex-Profi, der für den VfB Stuttgart II 35 Spiele in der Dritten Liga bestritt und dann wegen einer langwierigen Knieverletzung seine Laufbahn im bezahlten Fußball beenden musste, beim SVK zunächst nicht ausfüllen können. Karatas hatte sich erst im Januar bei Senden abgemeldet und sein letztes Spiel für den Club im November vergangenen Jahres bestritten, weshalb er aktuell noch gesperrt ist. Über die Vertragslaufzeit wollte Sailer nichts Konkretes sagen. „Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an“, so der 32-Jährige.

Ein Zugang – zwei Abgänge

Derzeit steckt der SV Kirchdorf mitten im Abstiegskampf. Ursprünglich war der Verein mit dem Ziel in die Saison gegangen, einen gesicherten Mittelfeldplatz belegen zu wollen. Aus den bisherigen 16 Saisonspielen holte der SVK allerdings nur neun Punkte (Tordifferenz: 22:38). „Teilweise waren bis zu elf Stammspieler verletzt. Das ist der Hauptgrund für die Lage“, sagt der SVK-Abteilungsleiter. Einige der Verletzten seien zum Vorbereitungsstart wieder ins Training eingestiegen. „Daher sind wir optimistisch, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Der ist das klare Ziel“, so Sailer. Ím Spielerkader gab es im Winter nur wenige Veränderungen. Lukas Birzle (zum SV Amendingen) und Elias Fink (BSC Berkheim) verließen den Verein. Demgegenüber steht mit Patrick Knopf (zuletzt TV Boos) ein Zugang.