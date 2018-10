SV Kirchdorf wahrt weiße Weste

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben in der Verbandsliga Südwest einen 8:0-Sieg beim TSV Ottobrunn II gefeiert. Damit wahrte der SVK seine weiße Weste.

Bei Ottobrunn II trat der SV Kirchdorf mit Stefanie Martin, Yvonne Wetzel, Sabine Wohlhöfler-Fink und Miriam Widmann an. Die Kirchdorferinnen gingen konzentriert an die Platten und konnten gleich beide Doppel für sich entscheiden. Und so ging es weiter. Denn Stefanie Martin und Yvonne Wetzel legten gleich in den ersten beiden Einzeln mit deutlichen Siegen nach. Auch das hintere Paarkreuz mit Sabine Wohlhöfler-Fink und Miriam Widmann punktete und so stand es bereits 6:0 für den SVK. Stefanie Martin und Yvonne Wetzel machten schließlich den Sack zu zum 8:0-Auswärtssieg.