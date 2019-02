SV Kirchdorf verbucht vier Titel

Vier Titel und zwei zweite Plätze: Das ist die Bilanz der Kunstradfahrer des SV Kirchdorf bei den Kreismeisterschaften der Schüler und Elite sowie den Bezirksmeisterschaften der Junioren gewesen. Die Titelkämpfe fanden gleichzeitig in Fronhofen bei Ravensburg statt. Dabei konnten die Kirchdorfer durchweg nicht ihre gewohnten Leistungen abrufen.

Vielleicht steckte den SVK-Sportlern die sehr frühe Anreise in den Knochen oder das strahlend schöne, sonnige Wetter minderte die Konzentration in der Halle: Das SVK-Trainerteam musste nach auch noch drei krankheitsbedingten Absagen von Sportlern am Wettkampfmorgen die Meisterschaften unter „Erfahrung sammeln“ und „da war der Wurm drin“ abhaken.

Jonathan Keller startete als Erster bei den U11-Schülern. Trotz Unsicherheiten und einem Sturz wurde er auch wegen mangelnder Konkurrenz mit 13,24 Punkten ebenso Kreismeister wie auch Jana Wager im Anschluss bei den U13-Schülerinnen. Sie vergaß die ganze Steigerserie zu fahren und verschenkte so gute acht Punkte. Der Rest des gezeigten Programms war gut und wurde mit 34,18 Punkten gewertet. Das Duo Theresa Schlichting und Daniela Igel stellte sich dem Wettbewerb bei den U19-Juniorinnen. Auch hier führte ein Sturz beim Frontlenkerstand zu unnötigen Punktverlusten, mit 50,07 Zählern wurde das SVK-Doppel dennoch Bezirksmeister.

Den Nachmittag eröffneten die drei Kirchdorfer U13-Schüler Martin Link, Maximilian Keller und Adrian Bast. Martin Link blieb als Einziger des Trios sturzfrei und erreichte mit 29,52 Punkten Platz drei, Maximilian Keller wurde nach mehreren Bodenberührungen mit 57,55 Punkten Vizekreismeister. Adrian Bast kam ebenfalls nicht ohne Sturz durch, stellte mit 72,8 Punkten dennoch eine neue persönliche Bestleistung auf und holte sich so den Titel. Alle drei Kirchdorfer qualifizierten sich somit für die Landesmeisterschaften.

Theresa Schlichting trat bei den Juniorinnen im Anschluss zum zweiten Mal an. Auch ihr fehlte an diesem Tag das Quäntchen Glück und etwas Kraft. So blieben am Schluss 64,73 Punkte stehen. Auch ihre Kollegin Evelyn Bast hatte mit ungewohnt vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und blieb mit 83,15 Punkten gut acht Zähler unter ihrem vor zwei Wochen in Biberach erreichten Topergebnis. Lisa Weber nahm als letzte SVK-Sportlerin den Wettkampf auf. Sie erreichte mit 113,25 Punkten locker ihr Ziel, sich zu qualifizieren, und wurde Vizebezirksmeisterin.

Herausragende Vorstellung

Eine herausragende Vorstellung von Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen beendete den Wettkampftag. Altug übertraf bei den Schülerinnen U15 mit 133,06 Punkten den Weltrekord ihrer Altersklasse – nur inoffiziell – um sechs Punkte. Sie begeisterte mit einer sehr schönen Kür. Für die Kirchdorfer Sportler ist insgesamt noch Potenzial nach oben. Dieses soll nun bis zum Heimwettkampf, den Bezirksmeisterschaften der Schüler, Anfang Mai voll ausgeschöpft werden.