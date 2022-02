SV Kirchdorf verbucht acht Titel

Bei den Kreismeisterschaften der Schüler und Elite und den Bezirksmeisterschaften der Junioren im Kunstradfahren in Ravensburg haben sich alle 13 Starterinnen und Starter des SV Kirchdorf einen Podestplatz geholt. Acht davon standen am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

Der Vormittag gehörte den Schülerinnen und Schülern. Dabei fuhr Sebastian Keller (U11) mit einer fehlerfreien Kür den ersten Kreismeistertitel ein, gefolgt von Bruder Jonathan Keller, der sich in der U13 den ersten Platz sicherte. Im Anschluss starteten vier Debütantinnen des SVK. Alisa Karsten fuhr konzentriert und bedächtig, vergaß aber in der Aufregung einige ihrer Übungen und stieg mit 10,86 Punkten etwas enttäuscht vom Rad. Dennoch reichte ihre Leistung zum Kreismeistertitel. Danach gingen die amtierenden deutschen Meister Adrian Bast und Maximilian Keller (U15) im Doppel aufs Parkett. Ihnen gelang eine schöne, souveräne Darbietung ohne größere Fehler oder Stürze. Mit einer Bestleistung von 86,73 Punkten sicherten sich beide den Kreismeistertitel und die direkte Qualifikation für die württembergische Meisterschaft. Vor der Mittagspause traten noch zwei Kirchdorferinnen zu ihrem ersten U13-Wettkampf. Serena Luprano (15,22 Punkte) und Lina Huber (14,14 Punkte) machten ihre Sache gut und erreichten die Plätze zwei und drei.

Nach der Pause ging das zweite Kirchdorfer Doppel, Jana Wager und Pia Schlichting, bei den U19-Juniorinnen auf die Wettkampffläche. Sichtlich angespannt, aber wesentlich sicherer als noch zuvor bei den Kreismeisterschaften in Biberach, starteten beide in ihre Kür. Ein Sturz kostete sie Zeit, einige unsaubere Ausführungen sorgten für Punktverluste. Am Schluss kamen drei Übungen aus Zeitgründen nicht mehr in die Wertung, trotzdem reichte es mit einer Bestleistung von 46,49 Punkten zur Qualifikation für die Württembergischen und für den Bezirksmeistertitel.

Beim einzigen Schülerwettbewerb am Nachmittag trat mit Jelena Karsten ( (U15) eine weitere Kirchdorfer Debütantin an. Sie hatte zuvor nach einem Armbruch im Training gerade vier Wochen Zeit gehabt, um auf den Wettkampf hin zu trainieren, wurde aber mit 12,92 Punkten Kreismeisterin.

Danach wurde es für Linus Weber bei den Junioren ernst. Einige Stürze und Leichtsinnsfehler kosteten ihn Punkte, sodass er zwar mit 160,68 Zählern eine Bestleistung erzielte, aber trotzdem unter seinen Möglichkeiten blieb und so enttäuscht die Fahrfläche verließ. Den Bezirksmeistertitel konnte er sich dennoch sichern, die Qualifikation für die Württembergischen hatte er schon in der Tasche.

Kurz darauf startete seine Schwester Lisa Weber bei den Frauen. Deren Saison beginnt immer erst zum Sommer, sodass die Kreismeisterschaften sehr früh im Aufbautraining der Elite stattfinden und nicht wirklich das volle Leistungsspektrum widerspiegeln. Weber absolvierte ihre Kür mit einigen Stürzen und Leichtsinnsfehlern insgesamt solide und qualifizierte sich mit 139,95 Punkten für die Württembergischen. Auch der Kreismeistertitel ging damit an Weber.

Als letzte Kirchdorferin war Evelyn Bast bei den Juniorinnen dran. Im Gegensatz zum etwas holprigen Start in Biberach gelang ihr nun fast alles. Sie erreichte mit 104,92 Punkten ein sehr gutes Kür-Ergebnis, erhöhte damit ihre Bestleistung um 13 Punkte, und qualifizierte sich für die Württembergischen. Darüber hinaus wurde sie hinter der Kreismeisterin Hannah Reichle aus Bad Schussenried Zweite.

Alles in allem waren die Kirchdorfer Trainer und Betreuer mit den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler zufrieden. Bis zu den württembergischen Meisterschaften bleibt nun etwas Zeit, noch am Programm zu feilen und die Leistungen zu optimieren. Bis dato treten dort sieben Kirchdorfer an, vielleicht kommt noch der eine oder andere Schüler bei den Bezirksmeisterschaften dazu.