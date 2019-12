SV Kirchdorf veranstaltet wieder Silvesterlauf

Die Lauftreffgruppe des SV Kirchdorf/Iller lädt die Läufer aus der Region Oberschwaben und der bayrischen Nachbarschaft zum traditionellen Silvesterlauf an der Iller ein. Der vom Förderverein des SV Kirchdorf veranstaltete Lauf beginnt am Dienstag, 31. Dezember, um 10 Uhr an der Turnhalle in der Talstraße.

Für die Sportler geht es von dort, egal ob joggend, walkend oder im Wanderschritt, zur Illerbrücke Richtung Fellheim, auf der Ostseite am Fluss entlang bis zur Heimertinger Brücke und auf der Westseite wieder zurück zum Startplatz. Wem die 8,5 Kilometer zu lang sind, kann alternativ die drei Kilometer kürzere Illerschleife in nördlicher Richtung wählen. Umkleide- und Duschmöglichkeit besteht in der Turnhalle. Danach wird das Laufjahr mit dem Weißwurstfrühstück in gemütlicher Runde beschlossen.

Wie gewohnt, verzichtet der SV Kirchdorf auf Startgeld. Der Verein nimmt keine Zeitnahme vor und verteilt auch keine Urkunden. „Trotzdem sollten sich die Teilnehmer, Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren, beim Veranstalter anmelden, vor allem dann, wenn sie anschließend das Verpflegungsangebot nutzen möchten“, heißt es in der Mitteilung des SV Kirchdorf.