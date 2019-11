SV Kirchdorf unterliegt in Augsburg

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben das Auswärtsspiel in der Verbandsoberliga Süd beim Post SV Augsburg mit 5:8 verloren. Dabei war der SVK in der Aufstellung Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Susen Schmerler zuversichtlich in das Spiel gegangen.

In den Eingangsdoppeln wurden die Punkte geteilt. Martin/Oexle gewannen klar, während Wetzel/Schmerler unterlagen. Auch die folgenden drei Einzel gingen verloren, sodass die Kirchdorferinnen schnell mit 1:4 in Rückstand gerieten. Anschließend verkürzten Wetzel und Oexle den Rückstand durch ihre Einzelsiege. Doch insgesamt konnte das SVK-Team nicht an die tolle Form der vergangenen Spiele anknüpfen. Martin hatte auch in ihrem zweiten Einzel das Nachsehen, Wetzel verlor ebenso. Schmerler brachte den SVK nochmals auf 4:6 heran. In der vorletzten Einzelrunde gewann Martin deutlich, aber Wetzel musste der starken gegnerischen Nummer eins gratulieren. Im Anschluss unterlag Schmerler und die 5:8-Niederlage des SVK war besiegelt.

Für die Kirchdorfer Damen steht am nächsten Samstag, 23. November, das letzte Heimspiel der Vorrunde gegen den TSV Ottobrunn auf dem Programm. Spielbeginn in der Turn- und Festhalle in Kirchdorf ist um 18 Uhr