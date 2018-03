SV Kirchdorf trennt sich von Jens Zanker

Der SV Kirchdorf hat Trainer Jens Zanker entlassen. Einen Nachfolger für den 36-Jährigen gibt es beim Tabellenvierten der Fußball-Kreisliga A I noch nicht.

„Ein Großteil der Mannschaft war mit der Art des Trainers nicht mehr zufrieden. Da mussten wir reagieren. Wir konnten ja nicht riskieren, dass uns die Spieler weglaufen“, begründet Daniel Birkle, Torwart und seit November vergangenen Jahres auch Fußballabteilungsleiter der Kirchdorfer, die Entscheidung für die Trennung von Jens Zanker. Diese sei den Verantwortlichen nicht leichtgefallen. „Wir haben in der Abteilungsleitung lange darüber beraten und sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass wir kein Risiko eingehen wollen mit Blick auf die Spieler und die Zielsetzung für die Saison“, erläutert Daniel Birkle. In der will der SVK besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit, als die Kirchdorfer am Ende Platz fünf belegt hatten. Aktuell ist Kirchdorf Vierter mit 29 Punkten und hat bislang ein Spiel weniger absolviert als der Tabellenzweite FC Mittelbiberach (34 Punkte).

Insgesamt habe Jens Zanker, der seit Sommer 2016 beim SVK tätig war, eine sehr gute Arbeit gemacht, betont Daniel Birkle. „Er hat in der vergangenen Saison den Umbruch sehr gut gemanagt, als viele Ältere aufgehört haben und viele junge Spieler dazugekommen sind“, sagt der SVK-Abteilungsleiter. „Er ist ein super Motivator. Jetzt hat es aber einfach nicht mehr gepasst.“

Jens Zanker zeigt sich derweil enttäuscht darüber, dass für ihn beim SV Kirchdorf vorzeitig Schluss ist. „Damit habe ich nicht gerechnet. Der Verein hatte die Entscheidung schon länger getroffen, mir es aber erst viel später mitgeteilt“; sagt der 36-Jährige. „Ich bin auf der Weihnachtsfeier aufgetreten, hatte die Vorbereitung schon geplant. Ich hätte gerne bis zum Sommer weitergemacht.“

Bartz leitet derzeit Training

Wer die Nachfolge von Jens Zanker antreten wird, ist noch offen. Seit vergangenem Mittwoch läuft die Vorbereitung beim SVK, seither leitet Ralf Bartz die Übungseinheiten. Zu- und Abgänge mit Blick auf den Spielerkader gab es nicht. Die Trainersuche läuft. „Wir sind in Gesprächen“, so Daniel Birkle. „Vielleicht steht am Wochenende schon der neue Trainer fest, der die Mannschaft bis zum Saisonende trainieren wird.“