SV Kirchdorf steht unter Siegzwang

Als Ralph Müller den am Boden liegenden Motorradfahrer sieht, fackelt er nicht lange: Er hilft. So, wie er es bei der Bundeswehr einst gelernt hat. So, wie er es an seine Fahrschüler tagtäglich weitergibt. Doch plötzlich benötigt auch der Helfer Hilfe – denn er erleidet einen Schlaganfall. Sein Riesenglück: Die Rettungskräfte sind schon alarmiert. „Vor allem deshalb dürfte die Sache für mich so glimpflich ausgegangen sein“, sagt Ralph Müller jetzt, anderthalb Wochen später.