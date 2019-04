SV Kirchdorf macht Wiederaufstieg vorzeitig perfekt

Die Frauen des SV Kirchdorf sind zurück in der Tischtennis-Verbandsoberliga Süd. Durch klare Heimsiege gegen den TSV Ottobrunn II und den TSV Königsbrunn machte der SVK den Meistertitel in der Verbandsliga Südwest und damit den direkten Wiederaufstieg bereits vor den letzten beiden Spielen perfekt.

Gegen den TSV Ottobrunn II gingen Stefanie Martin, Yvonne Wetzel, Sabine Wohlhöfler-Fink und Kayra Bekir für den SVK an die Platte. Beide Eingangsdoppel entschieden die Kirchdorferinnen für sich. In der ersten Einzelrunde musste sich nur Yvonne Wetzel gegen die Spitzenspielerin der Gäste geschlagen geben. Damit stand es 5:1 für Kirchdorf. In der nächsten Runde siegten Martin und Wetzel, während Wohlhöfler-Fink ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren musste. Im Anschluss machte Youngster Bekir mit einer starken Vorstellung den Sack zu zum 8:2-Erfolg.

Im zweiten Spiel des Tages gegen den TSV Königsbrunn kam Kerstin Oexle für Kayra Bekir zum Einsatz. In den Doppeln siegten Steffi Martin und Kerstin Oexle klar, während Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen mussten, um Kirchdorf mit 2:0 in Führung zu bringen. Im ersten Einzeldurchgang siegten Martin, Wetzel und Wohlhöfler-Fink klar, nur Oexle fand kein Mittel gegen die Nummer eins der Gäste. In der zweiten Einzelrunde ließen die Kirchdorferinnen aber nichts mehr anbrennen und feierten durch den 8:1-Erfolg den Wiederaufstieg in die Verbandsoberliga Süd.

Die letzten beiden Saisonspiele des SV Kirchdorf finden am Samstag, 13. April, beim TSV Schwabhausen V (14 Uhr) und beim FC Bayern München (18 Uhr) statt.