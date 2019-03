SV Kirchdorf II siegt erneut im Pokal

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf II haben im Pokal den nächsten Sieg gefeiert. Bei den Pokalmeisterschaften im Verbandsbereich waren in Peiting die Pokalsieger der Bezirke Schwaben-Süd, Schwaben-Nord, Oberbayern-Mitte und Oberbayern-Süd am Start. Der SVK II hatte sich mit seienm Sieg bei den Bezirkspokalmeisterschaften des Bezirks Schwaben-Süd für dieses Turnier qualifiziert. Im Modus Jeder gegen Jeden spielten die vier Mannschaften um den Sieg und die Qualifikation zur bayerischen Pokalmeisterschaft.

Im ersten Spiel trafen Manuela Heinz, Susen Schmerler und Miriam Widmann auf den TV Prittriching. Manuela Heinz feierte einen recht klaren Sieg in vier Sätzen. Miriam Widmann legte mit einem starken Spiel gegen die Nummer eins nach. Susen Schmerler gewann ebenfalls in vier Sätzen zum 3:0. Im Doppel hatten Heinz und Widmann das Nachsehen, doch im Anschluss konnte Manuela Heinz im Spitzeneinzel den Schlusspunkt zum 4:1 setzen.

Im zweiten Spiel ging es gegen den TV Dillingen. Die Kirchdorferinnen starteten gut, Susen Schmerler kam gegen die Spitzenspielerin aus Dillingen nach zwei verlorenen Sätzen immer besser ins Spiel und konnte sich hauchdünn mit 16:14 im fünften Satz durchsetzen. Manuela Heinz siegte in drei Sätzen. Wiederum spannend war das Spiel von Miriam Widmann, die sich erst im fünften Satz mit 12:14 geschlagen geben musste. Mit einer 2:1-Führung im Rücken gingen Manuela Heinz und Susen Schmerler ins Doppel. Nach ihrem Sieg hieß es 3:1 für den SVK. Im Spitzeneinzel ging es wieder in den fünften Satz. Diesen konnte Heinz recht deutlich für sich entscheiden: Am Ende stand ein 4:1 für den SVK.

Der TSV Karlsfeld war der letzte Gegner. Im ersten Einzel spielte Susen Schmerler eine Führung heraus, die Manuela Heinz noch weiter ausbaute. Miriam Heinz gewann ihr Spiel in vier Sätzen. Und nachdem auch das Doppel eine klare Sache für Manuela Heinz und Susen Schmerler war, stand der Sieg des Kirchdorfer Trios fest. Die Kirchdorferinnen nehmen nun am 31. März in Roth bei Nürnberg an den bayerischen Pokalmeisterschaften teil.