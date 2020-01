SV Kirchdorf gewinnt erstes Rückrunden-Heimspiel

Einen klaren 8:4-Sieg haben die Kirchdorfer Tischtennis-Damen im ersten Rückrunden-Heimspiel der Verbandsoberliga gegen den ersatzgeschwächten TSV Zorneding eingefahren.

In der Aufstellung Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Susen Schmerler und Sabine Wohlhöfler-Fink konnten gleich beide Doppel gewinnen. Dabei brachten Susen Schmerler/Sabine Wohlhöfler-Fink das Kunststück fertig, einen 0:2-Satzrückstand aufzuholen und den Entscheidungssatz deutlich zu gewinnen. Anschließend siegte Stefanie Martin knapp in fünf Sätzen, während Kerstin Oexle am Nebentisch der Gegnerin gratulieren musste. Dem hinteren Paarkreuz gelangen danach zwei ungefährdete Siege zum 5:1.

Im vorderen Paarkreuz gingen dieses Mal beide Einzel verloren, hier musste sich Stefanie Martin nach einem heißen Tanz der gegnerischen Spitzenspielerin nach Verlängerung im fünften Satz hauchdünn geschlagen geben. Doch Susen Schmerler und Sabine Wohlhöfler-Fink siegten wiederum souverän zum Zwischenstand von 7:3. Nun unterlag Susen Schmerler nach starkem Spiel gegen die gegnerische Spitzenspielerin, die ihren dritten Punkt an diesem Tag machte. So war es Stefanie Martin vorbehalten, mit einem klaren Sieg den Punkt zum 8:4-Endstand zu holen.

Die nächste Aufgabe des SV Kirchdorf wartet am Samstag, 25. Januar, mit dem Allgäu-Derby beim SSV Wildpoldsried. Spielbeginn ist dort um 18 Uhr.