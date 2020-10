SV Kirchdorf gelingt Auswärtssieg

Die Frauen des SV Kirchdorf haben in der Tischtennis-Verbandsoberliga Süd das ersten Auswärtsspiel der Saison beim TTC Freising-Lerchenfeld mit 7:5 gewonnen. In der Tabelle steht der SVK nun mit 6:0 Punkten auf Platz eins.

Die erste Einzelrunde verlief nicht nach Plan für den SV Kirchdorf. Kayra Bekir konnte sich klar durchsetzen, während Steffi Martin im fünften Satz verlor. Auch Sabine Wohlhöfler-Fink und Yvonne Wetzel mussten ihren Gegnerinnen gratulieren. Damit stand es 3:1 für die Gastgeber.

Sehr guter Lauf

Im Anschluss legten die SVK-Frauen einen sehr guten Lauf hin. Fünf Spiele in Folge wurden alle klar gewonnen und somit führte der SVK nun mit 6:3. In der letzten Einzelrunde hatte Yvonne Wetzel den Siegpunkt mit einer 2:0-Satzführung schon auf dem Schläger, allerdings kam dann die Nummer eins der Gastgeberinnen immer besser ins Spiel und konnte die Partie noch drehen. Auch Sabine Wohlhöfler-Fink unterlag knapp und somit stand es nur noch 6:5 für den SVK. Nun lag es an Kayra Bekir, ob Kirchdorf mit zwei Punkten im Gepäck nach Hause fahren konnte. Bekir zeigte mal wieder ihre Klasse und siegte in vier knappen Sätzen und der SVK-Sieg stand fest.

Als Nächstes stehen nun zwei Heimspiele am Samstag, 31. Oktober, auf dem Spielplan. Die Gegner heißen TSV Zorneding (Spielbeginn: 15 Uhr) und TV Niederbergkirchen (19 Uhr).