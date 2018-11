SV Kirchdorf fertigt Schwabhausen V ab

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben in der Verbandsliga Südwest einen klaren 8:0-Heimerfolg gegen den TSV Schwabhausen V eingefahren. Nach nur eindreiviertel Stunden war der SVK-Sieg perfekt. Der SV Kirchdorf trat in der Aufstellung Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink an. Die Kirchdorferinnen gingen konzentriert an die Platten und konnten gleich beide Doppel für sich entscheiden. Und so ging es in allen Einzeln weiter. Ganze drei Sätze überließen die Kirchdorferinnen den Gästen. Die nächsten Heimspiele des SVK finden am Samstag, 10. November, um 15 Uhr gegen TSV Stötten und um 19 Uhr gegen den FC Bayern München statt.

SV Kirchdorf – TSV Schwabhausen V 8:0. SVK: Martin (2 Punkte), Oexle (2), Wetzel (1), Wohlhöfler-Fink (1), Wetzel/Wohlhöfler-Fink, Martin/Oexle.