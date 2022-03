SV Kirchdorf fährt zwei Heimsiege ein

Nach einer erneuten Corona-Pause ist es für die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf in der Verbandsoberliga direkt mit einem Doppelspieltag losgegangen. Dabei verbuchte der SVK Heimsiege gegen den TSV Zorneding 1920 und den TSV Stötten a. A. II.

Da Kayra Bekir und Yvonne Wetzel derzeit verletzungsbedingt ausfallen, ging der SVK gegen den TSV Zorneding mit Steffi Martin, Kerstin Oexle, Sabine Wohlhöfler-Fink und Lilly Schindele an den Start. Im Doppel konnten sich Martin/Oexle klar durchsetzen, während Wohlhöfler-Fink/Schindele ihren Gegnerinnen gratulieren mussten. Im Anschluss setzte sich Martin in vier Sätzen durch, Oexle verlor am Nebentisch. Wohlhöfler-Fink und Lilly Schindele brachten den SVK durch ihre Siege mit 4:2 in Führung. Im Duell der Spitzenspielerinnen fand Martin keine Mittel gegen ihre starke Gegnerin und auch Oexle unterlag in drei knappen Sätzen. Dann schlug Kirchdorfs hinteres Paarkreuz erneut zu. Wohlhöfler-Fink und Youngster Schindele gewannen jeweils klar. In der letzten Einzelrunde konnte Wohlhöfler-Fink die Nummer eins der Gäste zwar ein wenig ärgern, verlor aber in vier knappen Sätzen. Martin und Oexle machten kurz darauf mit ihren Siegen den Deckel zum 8:5-Erfolg für den SVK drauf.

Im Abendspiel gegen Stötten II kam Susen Schmerler für Lilly Schindele zum Einsatz. Auch hier gab es in den Eröffnungsdoppeln eine Punkteteilung. Das Geschwisterpaar Martin/Oexle konnte sich mit 3:1- Sätzen durchsetzen, während Wohlhöfler-Fink/Schmerler mit 0:3 unterlagen. In der ersten Einzelrunde punkteten Martin, Oexle und Wohlhöfler-Fink jeweils in vier Sätzen für den SVK, nur Schmerler verlor im vierten Satz. Martin gewann im Anschluss das Duell der Einser, Oexle verlor im Entscheidungssatz. Wohlhöfler-Fink hatte beim 3:0-Erfolg ihre Gegnerin komplett im Griff, Schmerler musste eine erneute Niederlage verkraften. Beim Stand von 6:4 musste Schmerler erneut an die Platte, zeigte eine gute Leistung, verlor aber unglücklich mit 9:11 im fünften Satz. Wie auch im Mittagsspiel fuhren die letzten beiden SVK-Punkte Martin und Oexle zum erneuten 8:5-Sieg ein.

Am Samstag, 2. April, steht das letzte Spiel der Saison gegen den TV Feldkirchen auf dem Programm. Spielbeginn in der Kirchdorfer Turn- und Festhalle ist um 15 Uhr.