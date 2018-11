SV Kirchdorf erobert Tabellenführung

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben in der Verbandsliga Südwest zu Hause die Spitzenspiele gegen den TSV Stötten a. A. und den FC Bayern München gewonnen. Dadurch wahrte der SVK seine weiße Weste und eroberte die Tabellenführung.

Gegen den bis dahin ebenso ungeschlagenen TSV Stötten spielten Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink für den SVK. In den Doppeln siegten Martin/Oexle klar, während Wetzel/Wohlhöfler-Fink zunächst drei Matchbälle im fünften Satz abwehren mussten und dann die Führung auf 2:0 ausbauen konnten. In der ersten Einzelrunde setze sich Martin klar durch, Oexle fand hingegen gegen Stöttens Nummer eins kein Mittel. Wetzel und Wohlhöfler-Fink siegten souverän, der SVK führte mit 5:1. In der zweiten Einzelrunde verlor Martin knapp im fünften Satz (9:11) gegen Stöttens starke Nummer eins, ihre Schwester Kerstin Oexle gewann dagegen klar. Im hinteren Paarkreuz gingen beide Begegnungen in den Entscheidungssatz. Den entschied Wetzel für sich, Wohlhöfler-Fink musste hingegen ihrer Gegnerin gratulieren. Wetzel zeigte im nächsten Einzel eine starke Leistung gegen die Stöttens Spitzenspielerin, unterlag aber im fünften Satz. Martin machte dann kurz darauf am Nebentisch den Sack zum verdienten 8:4 zu.

Starkes Debüt von Kayra Bekir

Im Abendspiel empfing der SVK den FC Bayern München mit der mehrfachen Europameisterin Csilla Batorfi. Für Oexle durfte erstmals die 13-jährige Kayra Bekir für die „Erste“ auflaufen. Der SVK erwischte zunächst einen schlechten Start, beide Doppel gingen verloren. In der ersten Einzelrunde setzte sich Martin durch, während Wetzel gegen Batorfi keine Chance hatte. Im hinteren Paarkreuz siegten Wohlhöfler-Fink und Bekir souverän – 3:3. In Einzelrunde zwei unterlag Martin gegen Batorfi in vier Sätzen, Wetzel verschenkte eine 2:0-Satzführung. Im hinteren Paarkreuz spielten Wohlhöfler-Fink und Bekir erneut stark und glichen zum 5:5 aus. Wohlhöfler-Fink spielte gegen Batorfi locker auf und konnte die langjährige Bundesligaspielerin am meisten ärgern. Letztlich setzte sich Batorfi in vier knappen Sätzen durch (8:11, 11:9, 11:13, 9:11). Es folgten Siege von Martin und Wetzel zum 7:6 für den SVK. Dann zeigte Bekir, was für ein großes Talent sie ist. Konzentriert, taktisch clever und mutig ließ sie der Nummer zwei der Gäste keine Chance und wurde somit zum Matchwinner.

Am kommenden Samstag ist der SV Kirchdorf nun beim Tabellendritten TSV Stötten a. A. II zu Gast (Spielbeginn: 18 Uhr.)