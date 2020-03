SV Kirchdorf bezwingt Stötten klar

Mit einem 8:0-Sieg gegen den TSV Stötten und einer 6:8-Niederlage gegen den Post SV Augsburg ist für die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf der Doppelspieltag in der Verbandsoberliga Süd in heimischer Halle zu Ende gegangen. In der Tabelle steht der SVK mit nun 22:12 Punkten auf Platz zwei.

Der erste SVK-Gegner hieß Stötten. Gegen den sehr stark ersatzgeschwächt angetretenen TSV hatten die Kirchdorferinnen Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Susen Schmerler leichtes Spiel. Nach nur 70 Minuten siegte der SVK klar mit 8:0.

In der zweiten Partie des Tages kam es gegen den Post SV Augsburg zum Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den -dritten. In den Doppeln siegten Martin/Oexle, während Wetzel/Schmerler knapp unterlagen. Auch in der ersten Einzelrunde wurden die Punkte geteilt. Martin siegte, Oexle verlor gegen die gegnerische Nummer eins. In der Folge unterlagen auch Wetzel und Wohlhöfler-Fink jeweils knapp. Anschließend siegte Martin nach ganz starker Leistung, doch Kerstin Oexle musste erneut eine Niederlage hinnehmen. Wohlhöfler-Fink gewann ihr Spiel, Wetzel musste sich in fünf Sätzen geschlagen geben. In den letzten beiden Einzelrunden steuerte Martin den dritten Punkt für den SVK bei, Oexle siegte ebenfalls knapp. Wetzel und Wohlhöfler-Fink unterlagen hingegen den Spielerinnen im vorderen Paarkreuz des Post SV zum Endstand von 6:8.

Am nächsten Samstag, 14. März, bestreitet der SVK sein letztes Saisonspiel. Um 13.30 Uhr ist der SV DJK Kolbermoor III in der Kirchdorfer Turn- und Festhalle zu Gast.