Sportler des SV Kirchdorf holen zwei Titel

Bei den Bezirksmeisterschaften Oberschwaben für Schülerinnen und Schüler sowie die Elite in Ravensburg haben die Kunstradsportler des SV Kirchdorf zwei Titel und fünf Bestleistungen errungen. Für die jüngeren Sportler war dies der letzte Wettkampf in dieser Saison. Für die älteren Sportler geht die Wettkampfsaison auf Landes- und Bundesebene weiter.

Bei den Schülern U13 trug Jonathan Keller trug sein Programm ruhig, sturzfrei und ohne große Fehler vor. Mit 30,85 Punkten fuhr er nahe an seine Bestleistung heran und belegte den ersten Platz.

Bei den Schülerinnen U15 fuhr Jelena Karsten sicher und ohne größere Fehler, nur beim Frontstand musste sie vom Rad. Mit 20,90 Punkten erreichte sie ihre persönliche Bestleistung und Platz sechs.

Bei den Schülern U11 begann Sebastian Keller sein Programm mit der für ihn neuen Übung Sattel-Lenker-Stand. Ihm unterliefen in der Kür nur kleinere Haltungsfehler. Mit 28,75 Punkten fuhr er eine neue persönliche Bestleistung heraus und belegte den zweiten Platz.

Bei den Schülerinnen U11 fuhr Alisa Karsten aufgrund ihrer sauberen und fehlerfreien Kür, die sie weit vor der Zeit beendete, eine neue persönliche Bestleistung mit 19,73 Punkten heraus. Damit belegte sie den vierten Platz.

In der stark besetzten Disziplin Schülerinnen U13 fuhr Lina Huber ihr Programm sehr sicher und schön. Obwohl sie die letzte Übung nicht in der Zeit beenden konnte, erreichte sie für ihre Kür 28,74 Punkte. Sie hatte somit nur 2,46 Punkte Abzug und erreichte den achten Platz. Auch Serena Luprano fuhr ihr Programm überwiegend fehlerfrei, bis auf zwei Bodenberührungen bei der Drehung in die Kehrübungen. Am Ende blieben 22,26 Punkte für Platz neun.

Die letzten Starter für den SV Kirchdorf waren das Doppel Adrian Bast und Maximilian Keller im Zweier Schüler U15. Ohne Druck – die Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft hatten sie schon in der Tasche – zeigten sie eine schöne, fast fehlerfreie Kür. Nur leichte Unsicherheiten führten zu minimalen Punktabzügen. So erreichte das Duo eine neue persönliche Bestleistung mit 91,11 Punkten und sicherte sich den Bezirksmeistertitel.