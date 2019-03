So verhindert ein Seniorentreff Einsamkeit

„Veränderungen der Lebensqualität auf dem Dorf“ – über dieses Thema hat der frühere bayerische Landwirtschaftsminister, Josef Miller (CSU), aus Memmingen im Kirchdorfer Pfarsaal gesprochen. Miller erläuterte, dass sich die Lebensumstände aktuell stärker veränderten als in vielen Generationen vorher.

Früher seien die Lebensbedienungen für ältere Menschen sicher schlechter gewesen, so Miller und verwies dabei auf Ernährung, Wohnen, ärztliche Versorgung oder den Schutz vor Verbrechen: „Es war nicht alles gut in der guten alten Zeit.“ Heute hingegen bestehe die Gefahr, dass Senioren in der Leistungsgesellschaft von einer Abnahme des Selbstwertgefühls, von Vereinsamung und Isolation betroffen sind. Dem könne man jedoch ohne viel Geld entgegenwirken. Für Josef Miller ist der Seniorentreff in Kirchdorf „ein gelungenes Beispiel dafür“.

Die Idee zu dieser Einrichtung stammt vom ehemaligen Pfarrer Kurz. Sie wird von der Vorsitzenden Marie-Luise Schneider seit mehr als 25 Jahren gemeinsam in einem Team von neuen Frauen aus dem Dorf verwirklicht. Sie veranstalten unter anderem jeden Monat einen Seniorentreff mit selbstgebackenen Kuchen für Einwohner ab 65 Jahren.

Der Seniorentreff intensiviert die Begegnung mit Bekannten und schafft die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Bei den Treffen können ältere Menschen Freud und Leid miteinander teilen. Ein Lächeln und ein Wort des Dankes motivierten die Helferinnen bei ihrer wichtigen Arbeit, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Interesse am täglichen Geschehen wird für die Senioren durch Vorträge über Gehirntraining, Ernährung und Erhalt der Gesundheit im Alter, Schutz vor Einbruch durch die Polizei und Informationen über neue Entwicklungen in der Gemeinde gefördert. Ebenfalls einmal im Monat wird in der Gaststätte „Stern“ ein Mittagessen mit drei Gerichten zur Auswahl zu einem Vorzugspreis angeboten. Ausflüge im Mai, zum Beispiel an den Bodensee, an das Drei-Länder-Eck, mit dem Rhein- oder Pfänderbähnle, an die Seen und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung runden das Programm ab.

Angebote auch annehmen

„Im März oder April finden Firmenbesichtigungen statt, wobei das Programm seniorengerecht ausgelegt ist. Das heißt: Die Angebote sind auch mit Rollator oder Rollstuhl gut zu bewältigen“, sagt Marie-Luise Schneider. „Dazu werden immer alle älteren Gemeindemitglieder ab 65 Jahren, ohne Rücksicht auf Herkunft und Konfession, eingeladen, und es wird ein Abholservice angeboten.“

Josef Miller sieht im Beispiel des Seniorentreffs eine große Chance, den älteren Menschen in der Gemeinschaft auf dem Dorf eine überzeugende Lebensqualität bis ins hohe Alter zu bieten. Dazu bedürfe es aber auch im Ort zusätzlicher Einrichtungen wie Tagespflege und betreutem Wohnen. Die Älteren müssten das Angebot aber auch annehmen: „Wer sein Leben allein auf sich fixiert lebt, darf sich über Einsamkeit nicht beklagen.“