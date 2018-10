So vergibt Kirchdorf seine Bauplätze

Wenn eine Gemeinde ein neues Wohngebiet auf den Weg bringt, stellt sich während des Prozesses auch die Frage: Wie sollen die Bauplätze überhaupt vergeben werden? Mit diesem durchaus heiklen Thema hat sich jetzt auch der Kirchdorfer Gemeinderat auseinandergesetzt. Anders als zum Beispiel in Biberach oder Ummendorf streben die Verantwortlichen beim Gebiet „Kratzer I“ kein Punkteverfahren an.

„Man kann noch sehr versuchen, die Bauplatzvergabe gerecht zu gestalten, für einzelne bleibt sie dennoch ungerecht“, beschreibt Bürgermeister Rainer Langenbacher das Dilemma, mit welchem sich viele Kommunen derzeit herumschlagen. Denn die Nachfrage nach Bauland übersteigt vielerorts das Angebot. Demnach müssen die Gemeinden eine Auswahl treffen, wer in den Genuss eines Grundstücks kommt.

3,7 Hektar großes Baugebiet

Anlass für die Debatte in Kirchdorf ist das Gebiet „Kratzer I“, am nördlichen Ortsrand der Illertalgemeinde zwischen Rosenweg und dem Radweg nach Dettingen. Auf dem 3,7 Hektar großen Areal sollen 31 Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen. Zudem sollen drei Mehrfamilienhäuser mit bis zu zwölf Wohneinheiten entlang des Rosenwegs Platz finden.

Diskutiert wurden für das neue Wohngebiet zwei Modelle: die Vergabe nach einem Kriterienkatalog oder in der Reihenfolge der Bewerbung. „Wir sind mit einem relativ ausführlichen Kriterienkatalog ins Gremium gegangen“, erläutert Langenbacher auf SZ-Nachfrage. Zahl der Kinder, ehrenamtliches Engagement oder Arbeitsplatz im Ort: Mittels unterschiedlicher Kriterien hätten Bewerber insgesamt bis zu 100 Punkte sammeln können. Bauwillige mit den meisten Punkten hätten am Ende den Zuschlag erhalten.

Doch diesen Weg möchten die Kirchdorfer nicht gehen. „Ein solcher Fragenkatalog, der die Antworten mit Punkten bewertet, erfordert je nach Ausprägung sehr weitgehende Auskünfte aus den persönlichen Lebensverhältnissen“, erläutert der Rathauschef. Das habe der Gemeinderat nicht befürwortet. Zudem sei die Gewichtung der Kriterien äußerst schwierig, so Langenbacher. Stattdessen sollen die Grundstücke nach der Reihenfolge der persönlichen Bewerbung auf dem Rathaus vergeben werden.

„Das heißt, jeder der Bauland möchte, muss bei uns in der Verwaltung persönlich erscheinen“, sagt Langenbacher. „Damit wollen wir verhindern, dass es zu irgendwelchen Missverständnissen kommt.“ Eine Warteliste werde nicht geführt. Dass sich Interessenten für den Behördengang eventuell frei nehmen müssen, hält der Bürgermeister für vertretbar: „Das ist eine wichtige und weichenstellende Entscheidung im Leben.“

Auch etwas Glück gehört dazu

Dieses Vorgehen ist in Kirchdorf nicht neu, beim Wohngebiet „Dorfwiese“ wurde es so bereits praktiziert. Jedoch führte das auch dazu, dass sich der erste Interessent bereits um 4.30 Uhr vor dem Rathaus einfand. Dreieinhalb Stunden harrte er bei ungemütlichem Wetter bis zum Start der Vergabe aus. Weitere, potenzielle Bauherren standen sich Stunden vor der Öffnung der Rauthaustüren ebenfalls die Beine in den Bauch. Diesem Schlangestehen möchte die Gemeinde diesmal vorbeugen: „Sollten zum Verkaufsstart der Bauplätze mehrere Interessenten zeitgleich im Rathaus vorstellig werden, wird das Los über die Reihenfolge der Bewerbungen entscheiden.“ Etwas Glück gehört also auch dazu.

Bewerben können sich alle geschäftsfähigen Menschen ab 18 Jahren, die noch kein bebaubares Grundstück besitzen. Zudem verpflichten sich Interessenten dazu, das Haus innerhalb von fünf Jahren zu erstellen und in dieses selbst einzuziehen. Bei den Geschosswohnungen gelten andere Regeln. Hierbei müssen potenzielle Bewerber vor Zuteilung des gewünschten Grundstücks dem Gemeinderat zunächst eine Planung zur Bebauung vorlegen. „Es soll sich ja in die umliegende Bebauung einfügen“, erläutert Langenbacher.

Wann Verkaufsstart für die Grundstücke ist, steht noch nicht im Detail fest. Erst wenn die Erschließungsarbeiten vergeben worden sind, können die Preise für die Grundstücke festgelegt werden. Voraussichtlich im Januar soll der Gemeinderat die Arbeiten vergeben, sodass das Wohngebiet für private Bauherren Ende September 2019 geöffnet werden könnte.