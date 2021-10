Sieg und Niederlage für SV Kirchdorf

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf in der Verbandsoberliga in die Saison gestartet. Der SVK bezwang zu Hause den TTC Freising-Lerchenfeld mit 8:2 und verlor gegen den TTC Langweid II mit 6:8.

Zum ersten Spiel nach langer Corona-Pause war Freising-Lerchenfeld zu Gast in Kirchdorf. Der SVK trat mit Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink an. Im Doppel setzten sich Martin/Oexle durch, während Wetzel/Wohlhöfler-Fink verloren. In den Einzeln musste nur Oexle der gegnerischen Nummer eins gratulieren und so siegte der SVK am Ende mit 8:2.

Im zweiten Punktspiel gegen den TTC Langweid II kam für Wohlhöfler-Fink die Jugendspielerin Lilly Schindele zum Einsatz. Im Doppel setzten sich Martin/Oexle erneut durch. Wetzel/Schindele unterlagen. In der ersten Einzelrunde machte Martin mit der Nummer zwei der Gäste kurzen Prozess. Eine knappe Niederlage im fünften Satz gab es anschließend für Oexle. Wetzel siegte und gab dabei nur einen Satz ab. Schindele zeigte ihr Können, unterlag aber mit viel Pech im fünften Satz. Danach konnten sich die Gäste auf 5:3 absetzen. Zwar gelang es Wetzel, Martin und Oexle nochmals auf 6:7 zu verkürzen, aber im letzten Spiel ließ die Nummer zwei des TTC II Schindele keine Chance zum 6:8-Endstand. Das nächste Heimspiel des SVK steigt am Samstag, 6. November (14 Uhr), gegen den TSV Herbertshofen.