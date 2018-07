Die Kreisjugendmusikkapelle wagt sich dieses Jahr auf neues Terrain. Erstmals spielt sie ein sommerliches Serenadenkonzert. Unter der Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser präsentiert die Kreisjugendmusikkapelle Biberach am Samstag, 28. Juli, um 20 Uhr im Bürgerpark in Kirchdorf ein facettenreiches Programm.

Eröffnet wird das Konzert mit dem Marsch „Regimentskinder“ von Julius Fǔcík in einem Arrangement von Siegfried Rundel. Anschließend lassen die jungen Musiker das „Tannhäuser Festival“ von Richard Wagner, das Kees Vlak unter seinem Pseudonym Alfred Bösendorfer anlässlich des 200-jährigen Geburtstags Richard Wagners geschaffen hat, erklingen. Das dann folgende irische Volkslied „Carrickfergus Posy“ von James L. Hosay wäre beinahe verloren gegangen, hätte Hosay nicht diese sinfonische Fassung geschaffen. Die Kreisjugendmusikkapelle wird hier laut Ankündigung ihre Fertigkeit ebenso unter Beweis stellen wie bei „Suite from Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke. Dieses Konzertwerk zeichnet drei musikalische Bilder der schottischen Highlands mit Solopassagen für Klarinette und Saxofon.

In einem Potpourri erklingt Filmmusik zu James Bond 007 in einem Arrangement von John de Mey. Zum ersten Mal zu hören sein werden die Frank Sinatra Classics mit „New York, New York – Something Stupid – Fly Me To The Moon –My Way“, arrangiert vom Komponisten Stefan Schwalgin. Mit „Groove Academy“ von Markus Götz können sich dieZuhörer auf den Bigband-Groove der 1970er-Jahre freuen. Der Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger beendet das Serenadenkonzert der Kreisjugendmusikkapelle.