Saisonkartenverkauf fürs Freibad startet

Der Frühling ist da und die Saisonvorbereitungen im Familienfreibad Kirchdorf sind in vollem Gange. Auch in diesem Jahr wird es wieder Saisonkarten geben. Bereits am Montag, 9. Mai beginnt in der Gemeindekasse zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses der Verkauf der Saisonkarten. Die Öffnung des Bades ist dann je nach Wetterlage ab Mitte oder Ende Mai geplant. Tagestickets und Zehnerkarten können in dieser Saison wieder direkt an der Freibadkasse gelöst werden. Die Saisonkarten kosten für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr, Jugendliche bis 17 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner, Bundesfreiwilligendienstleistende und Schwerbehinderte 25 Euro, für Erwachsene 50 Euro, für Familienkarten (zwei Erwachsene und Kinder bis 17 Jahre 110 Euro. Bitte für die Saisonkarten ein Passbild und Ausweise mitbringen. Aktuell bestehen keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkungen. Die Gemeinde empfoehlt aber, im Eingangs-, Toiletten- und Umkleidebereich eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen.