Romy Höchenberger verpasst DM-Quali

In Sulzbach am Main hat am Wochenende das Deutschland-Halbfinale im Kunstradsport stattgefunden. Dies ist der Vorentscheid und der Qualifikationswettkampf für alle Elitesportler im Kunstradfahren zu den deutschen Meisterschaften. Insgesamt waren rund 150 Sportler angereist. Unter ihnen auch die Romy Höchenberger vom SV Kirchdorf.

Für eine Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften hätte sie eine Platzierung unter den Top Ten in ihrer Disziplin, dem Einer der Frauen, benötigt. Dies war zwar ein ambitioniertes Ziel, doch mit einer guten Leistung durchaus erreichbar. Höchenberger war gut in Form. Dies bewies sie unter anderem zuletzt bei den zweiten German Masters in Biberach. Doch in Sulzbach konnte sie die notwendige Leistung am entscheidenden Wettkampftag nicht abrufen. Höchenberger kam nicht in die gewohnte Konzentration. Sie fuhr zwar mit einer schönen Ausstrahlung, aber die einzelnen Übungen waren zu langsam und lange gefahren. Am Ende reichte deshalb für vier Übungen die Zeit nicht. Dies kostete sie 20 Punkte Abzug auf einmal.

Entsprechend enttäuscht und weit unter ihren Möglichkeiten kam die SVK-Sportlerin mit einem 20. Platz und der verpassten Qualifikation von der Fläche. Nicht das gewünschte Saisonende, dennoch war es insgesamt gesehen eine zufriedenstellende Saison wie sie mit ihren Trainern auf dem Nachhauseweg unterm Strich feststellte.